Asesinato del chapista Ramírez: Confirman cuarto intermedio

La Subsecretaría de Derechos Humanos, en representación del Ministerio de Gobierno, acompaña la segunda audiencia del juicio en la Cámara del Crimen n°2 por el asesinato de Ramón Antonio Ramírez, el chapista asesinado por motivo de robo, de una moto, ocurrido en Fontana.

Hugo Maldonado, subsecretario de Derechos Humanos confirma que la causa por el asesinato del chapista Ramírez se encuentra en proceso.

Hoy han dado inicio las audiencias preliminares en la búsqueda de justicia. Se encuentran involucrados dos imputados, un detenido, y una mujer en prisión domiciliaria. Para ambos imputados se busca la sentencia de coautores del homicidio.

Sobre lo avanzado y la continuidad de este proceso, Hugo Maldonado, subsecretario de DDHH, detalla que “la jueza (Julieta Dansey) ha puesto un cuarto intermedio hasta el 2 de septiembre”.

“Para dar respuesta a la sociedad y la familia de la víctima, la Subsecretaría de DDHH, acompaña como nos pide el gobernador, estando presentes en esta causa”, indica Adriana Acevedo, quien también es parte del equipo técnico legal de la Subsecretaria de DD.HH, junto al doctor Germán Dellamea. Además, estima que a fin de año se podría dar el juicio por jurados en este caso.