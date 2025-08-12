Cláusula gatillo: "Va a depender de los consensos", afirma Galeano

Al finalizar la reunión de la comisión de Educación, la presidenta de la cartera legislativa, la diputada provincial Zulma Galeano comenta sobre lo tratado.

En líneas generales de lo actuado, Galeano detalla que “hemos recibido a los gremios, los hemos escuchado durante 40 minutos, en lo que tiene que ver con las propuestas de cláusula gatillo, y una vez finalizada esa reunión hemos iniciado el temario de la comisión de Educación, donde dos proyectos no más hemos podido considerar, uno que es un patrimonio histórico, que hay que pedir opinión a las instancias que corresponden, que son Cultura y Educación, y el segundo punto estaba el de ley de cláusula gatillo, sobre el que hubo dos despachos, uno, que pase a la comisión de Hacienda y el otro, que quede en cartera pidiendo las opiniones, tanto a Hacienda como a Educación”.

La titular de la comisión de Educación señala que el proyecto para la cláusula gatillo “tiene dos despachos, dividido, ya tiene que ver con lo que pase en labor parlamentaria, y también va a depender de los consensos que puedan surgir, vamos a esperar las opiniones que tienen que venir, una ley no pude salir sin la opinión y sin el análisis, y la factibilidad presupuestaria”.

Por otra parte, Galeano asegura que “hay una campaña, no son todos los gremios, ni son todos los docentes, pero hay información falsa de que gano 6 millones de pesos, esto lo desmiento totalmente, está en una página de docentes y puesta por un docente, aclaro que no cobro el sueldo de diputada, yo opté por cobrar el sueldo de jubilada, eso es una falsedad total”, asevera. "Esto es lo que daña el diálogo y las relaciones”, sentencia.