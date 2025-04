Legislativas 2025: Ariel Ledesma propone “Generar empleo, mejorar el salario, salud y educación”

A poco de las elecciones legislativas, candidatos de distintas listas, presentan sus propuestas a los chaqueños. Más aún, es la que ofrece Primero Chaco, con una lista con candidatos peronistas, pero con la propuesta por fuera del Partido Justicialista.

En esta oportunidad, Ariel Osvaldo Ledesma, secretario general del gremio UOCRA y candidato en tercer lugar en la lista de Primero Chaco dialoga con Chaco On Line, sobre las iniciativas que pretende presentar en la Legislatura chaqueña si logra una banca.

El referente del sector de la construcción en Chaco detalla sus propuestas. “Nosotros tenemos propuestas que son empleo, educación salud, que es lo importante”, apunta. Aclara sobre estas propuestas. ”Hoy resaltamos a nivel nacional y provincial y donde tenemos que empezar a trabajar fuertemente”.

Además, Ledesma señala que “dentro de eso tenemos de eso tenemos la producción y la industria, que es fundamental para nuestra provincia, que hoy estamos viendo que por ahí en todo tipo de proyecto no se termina de aunar bien esos proyectos o esas leyes, que realmente lleguen al productor, la industria, al empleo, la salud y la educación como tendría que ser. Esos son uno de los proyectos que tenemos dentro de Primero Chaco, de nuestra línea la lista 655”.

Actual contexto económico y social

Ariel Osvaldo Ledesma hace una lectura política sobre las gestiones a nivel provincial y nacional, a partir de diciembre del 2023, que impactan en la economía de los trabajadores.

“Eso nos preocupa también, entendimos que a partir del 2023 hay que tener una alternativa para la población, por eso es necesario que nos acompañen. Entendimos que el pueblo no quería saber más nada con una clase de dirigentes, entonces hoy tienen esta alternativa y lo que estamos viendo es que tenemos salarios bajos, impuestos y tarifas altas, entonces debemos empezar a levantar lo que es el salario de los trabajadores, porque de esa forma vamos a regular todo y poder pagar todo lo que sea impuesto y tarifa, de otra manera no podemos ajustar a los trabajadores sobre un ajuste que ya venimos teniendo y que lo venimos sufriendo y que, lamentablemente no se está haciendo nada por esto y queremos tener esa alternativa y esa posibilidad de poder legislar y empezar a trabajar sobre esos temas", plantea el postulante a la Legislatura por Primero Chaco.

Chaco On Line: ¿Cómo ves a los trabajadores, cuánto se perdió de empleo y, si esos trabajadores salieron de la provincia del Chaco y si buscaron otras alternativas y que te manifiestan esos trabajadores que todavía eligen quedarse todavía en Chaco?

El secretario general de UOCRA hace un balance en el plano laboral. “Con respecto a eso, en nuestro rubro, la construcción tuvimos más de 10 mil trabajadores desocupados. Sabemos que en otros rubros también están habiendo despidos, entonces estamos muy preocupados. También estamos conociendo que hay una edad, entre los 25 y 45 años que están saliendo de la provincia buscando puestos de trabajo y yendo del país; entonces, nos damos cuenta de que estamos perdiendo una masa fuerte de trabajadores, que para futuro nos sirven un montón y no lo sabemos aprovechar y sostener acá en la provincia”.

En esa línea de análisis, Ledesma compara la decisión de los que deciden apostar por nuevos horizontes. “Aquellos que eligen quedarse, están con la esperanza de conseguir algún trabajo, de ver de qué manera hay grandes proyectos, grandes obras, pero lamentablemente, todas paralizadas; entonces tenemos un gran inconveniente en eso, por su lado, la obra pública, la cual el gobierno nacional bajó todo y el gobierno provincial está arrancando, pero muy lentamente y la otra es la obra privada, que lamentamos mucho, que tenemos que empezar a trabajar fuertemente y no lo están haciendo y están poniendo muchas trabas administrativas con los proyectos privados y eso lamentamos, ya que son manos de obras que no estamos teniendo hoy y más cuando son de la parte de arquitectura, entonces qué queremos decir con esto, la construcción no genera esta rueda financiera, cuando impacta y lamentablemente todos los otros rubros también van cayendo y no están teniendo esta readecuación al trabajo o al empleo nuevo, para algunos trabajadores”, detalla.

Respecto a esa situación y sus consecuencias, Ledesma expresa: “Estamos viendo que hay muchos desocupados, mucha informalidad del trabajo y eso lamentamos mucho, algo que lo vemos en todas las localidades del Chaco. Tenemos que empezar a cambiar esa idea, ya que desde el lado de lo formal vamos a poder tener obra social y la jubilación, entonces creemos que con un trabajo digno tenemos justicia social y paz social para toda nuestra familia”.

Atención a los trabajadores de la construcción

“Siempre tenemos contacto con todos los trabajadores de la construcción, ya que tenemos delegados, los mismos trabajadores que hacen el seguimiento de las mismas obras. Acá, en el gremio vienen y consultan hasta cuándo van a seguir trabajando y qué perspectivas hay hacia futuro y lamentablemente hay toda una incertidumbre de parte de los trabajadores y de nuestra parte, porque no sabemos cuál es el camino, si tenemos un camino amplio y limpio, de pasos a seguir y eso lo lamentamos mucho y realmente no tenemos esas respuestas; por eso, es importante que la Legislatura acompañe eso al gobierno y al sistema que cuide al trabajador de distintos ámbitos. Creo que de esa forma la provincia va a empezar a generar puestos de trabajo y a empezar a moverse y los chaqueños van a estar un poco mejor de lo que estamos”, avizora el candidato a la Legislatura chaqueña.





Presencia de UOCRA en Chaco

Como referente del sector de la construcción, Ledesma destaca el rol de la institución que contiene a los trabajadores. “UOCRA es una institución que está hace más de 40 años. El edificio se hizo en la época de los militares y yo vengo trabajando en el gremio desde hace 20. Comencé trabajando en la construcción, luego fui delegado, después fui congresal nacional y lo sigo siendo y tengo más de 18 años como congresal nacional, después fui colaborador gremial y a partir del 2019 fui interventor y a partir del 2022 fui secretario general. Hice todo un recorrido de trabajo con el convenio colectivo de trabajo y con nuestro estatuto social”, explica su extenso recorrido en el gremio de la construcción.

Servicio de UOCRA a los afiliados

“Nosotros tenemos la representación gremial y tenemos la obra social y, también tenemos la fundación UOCRA donde se hacen las capacitaciones para los trabajadores que no tengan un medio donde conseguir las certificaciones de algún tipo de trabajo que hacen, por ejemplo en electricidad, ayudante de topografía, soldadura, albañilería y sanitario, nosotros se lo damos con esa capacitación. También para aquellos trabajadores que ya están trabajando, para que tengan una certificación para aumentar su categoría y para que también para el público en general, para que lo puedan hacer y puedan tener una alternativa más de trabajo. El curso es gratis con gran salida laboral y no es necesario afiliarse al gremio, y el requisito es tener más de 18 años, tanto para hombres como para mujeres”, detalla el candidato a diputado provincial.



En último término, el referente de la construcción en Chaco considera que “estos cursos hacen falta para poder hacer arreglos en la casa, como para arreglar un enchufe o arreglar un portón y con certificación”.

Mónica Carolina Báez

Alejandro Vargas