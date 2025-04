El gobernador Leandro Zdero, junto al primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro y a Mónica Morales, candidata a diputada provincial, recorren caminando, en la tarde del jueves, en la zona de la diagonal Eva Perón de Barranqueras. El primer mandatario provincial escucha las demandas de la comunidad portuaria, habla sobre las propuestas, los proyectos que pondrán en marcha y subrayan un mensaje: “Nosotros no vamos a transar con la mafia y con los delincuentes”.

”Barranqueras nos recibió con los brazos abiertos, con mucha alegría y para nosotros presentar a nuestros candidatos, realmente es presentar el contraste frente a la oscuridad que ofrecen del otro lado, y a las mañas de la política tóxica que en realidad vienen a perjudicar a los chaqueños, como lo hicieron durante mucho tiempo”, recuerda el Gobernador sobre gestiones anteriores.

Asimismo, Zdero expresa: “Nosotros no vamos a transar con la mafia y con los delincuentes, los que van a estar del otro lado seguramente, si tienen mayoría, van a querer que los celulares vuelvan a las cárceles, que las calles sigan tomadas, van a querer a los intermediarios porque hoy deben estar lamentando que muchos de sus socios políticos estén tras las rejas”.



El mandatario chaqueño destaca el esfuerzo que se lleva a cabo en estos 15 meses de gestión: “Nos falta mucho, pero en este tiempo pudimos hacer realmente muchas cosas, por eso quiero agradecerle al pueblo de Barranqueras y pedirles que nos acompañen el 11 de mayo porque hay un Chaco de esperanza, uno que puede ser distinto al que teníamos”.

Asimismo, Zdero evoca que “en esta provincia decían que era imposible bajar los impuestos y nosotros lo estamos haciendo”. “Julio -por Ferro- junto al subsecretario Guillermo Agüero, presentaron un proyecto ayer en la Legislatura para la baja de impuestos, no solamente en ingresos brutos, sino alivio fiscal y acompañamiento al campo. Esa es la alianza que queremos hacer, con el que se rompe el lomo, con el que trabaja de sol a sol, y ese es el Chaco que aspiramos”, exclama.

“El fin de los intermediarios”

El Gobernador remarca que se ha dado fin a la etapa de los intermediarios pero, de todas maneras, lamenta todo el dinero que los chaqueños perdieron a raíz de malas gestiones anteriores.

Además, recuerda: “Nos está costando un montón recomponer el sistema sanitario y a nosotros nos duele, porque esa pobreza significó que hayan escondido intencionalmente los medicamentos para que la gente no se pueda curar y los dejaron vencer. Eso es perverso”, sentencia.

Julio Ferro: “Es hora de que el Estado le dé el brazo tendido a quienes realmente trabajan y se esfuerzan”

Por su parte, el primer candidato a diputado provincial por “Chaco Puede + La Libertad Avanza”, Julio Ferro, expresa su emoción por el recibimiento por parte de los vecinos y comerciantes de la zona.





“Proponemos llevar el 11 de mayo a la Legislatura un cambio en la forma de hacer política, llevar herramientas para que el Gobernador pueda seguir transformando la realidad de los chaqueños”, dice Ferro. A esto, acota: “Es hora de que el Estado le dé el brazo tendido a quienes realmente trabajan, a quienes se esfuerzan, a quienes tienen ganas de hacer un Chaco mejor y de progresar”.



En ese contexto, se enfoca en la presentación del proyecto legislativo que busca reducir la carga impositiva para el sector productivo y comercial: “El proyecto de ley reduce los ingresos brutos en la provincia, vamos a pasar del 3,5 % que es la alícuota general al 2,9 %. De aprobarse en la Legislatura, vamos a ser una de las tres provincias con el ingreso bruto más bajo del país. Esto es algo reclamado en todas las provincias”.

En tanto, Ferro indica que “aquellos que dicen estar del otro lado, que se jactan de resolver los problemas y de saberlo todo, tuvieron 16 años de gestión. Uno fue Gobernador, el otro intendente, de los peores en la historia de Chaco, y su esposa, presidente de la Legislatura. En ese entonces no se hablaban, no existía diálogo institucional. No se hablarán ahora y no resolverán los problemas que no resolvieron en 16 años. Nosotros sí lo haremos”.