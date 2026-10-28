El Fenómeno del Niño desencadena un desplazamiento forzado de fauna silvestre hacia zonas urbanas en el NEA

 El Fenómeno del Niño altera de forma drástica los ecosistemas del Nordeste argentino, provocando un desplazamiento forzado de la fauna silvestre hacia áreas urbanas. Asimismo, diversos investigadores advierten sobre los graves riesgos de supervivencia que enfrentan los animales ante las crecidas hídricas y el anegamiento de sus hábitats naturales.
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PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA 


Impacto crítico en la biodiversidad: El Fenómeno del Niño reduce drásticamente las áreas de refugio y alimentación, generando estrés fisiológico, agotamiento y riesgo de atropellamientos en la fauna regional.

Vulnerabilidad extrema en ofidios: Las especies terrestres y venenosas, como yararás y corales, sufren un desplazamiento forzado hacia zonas urbanas debido a la pérdida total de su hábitat natural.

Acciones preventivas esenciales: Especialistas recomiendan mantener la distancia, evitar la caza furtiva y dar aviso inmediato a los centros de rescate especializados como el Centro Aguará.

Riesgo sanitario elevado: La concentración temporal de animales en espacios reducidos incrementa la propagación de ectoparásitos y enfermedades zoonóticas.

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RESISTENCIA (Octubre de 2026).- Los efectos del cambio climático y los eventos hidrometeorológicos extremos transforman los escenarios naturales de la región. De este modo, las crecidas de los ríos y las precipitaciones intensas obligan a los animales a buscar refugio en zonas periurbanas, lo que incrementa de manera exponencial el contacto con la población humana y los peligros viales.

Especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) explican que el problema principal radica en la reducción drástica de las áreas de alimentación y desplazamiento. Ante esta situación, mamíferos medianos, reptiles y anfibios experimentan un agudo estrés fisiológico, agotamiento físico y un mayor riesgo de inanición o atropellamiento en las rutas de la región.

El impacto sobre las serpientes resulta especialmente crítico durante esta temporada. La magíster María Lucía Bustos detalla que las especies puramente terrestres y venenosas, como las yararás y las corales, sufren la pérdida total de sus refugios subterráneos y de sus presas habituales, lo que motiva su inminente migración hacia edificaciones y zonas residenciales.

Por su parte, los organismos de asistencia intensifican las campañas de concientización para evitar la captura errónea o el hostigamiento de los ejemplares. Los expertos recomiendan mantener la calma, asegurar a las mascotas domésticas y comunicarse de inmediato con las autoridades pertinentes para garantizar un rescate seguro sin alterar el bienestar de la fauna autóctona.

En tanto, los organismos de asistencia y de la sociedad civil intensifican las campañas de concientización para evitar la captura errónea o el hostigamiento de los ejemplares. Los expertos recomiendan mantener la calma, asegurar a las mascotas domésticas y comunicarse de inmediato con las autoridades y el Centro Aguará para garantizar un rescate seguro sin alterar el bienestar de la fauna autóctona.

Protocolo de Actuación ante Aparición de Fauna

[AVISTAMIENTO DE ANIMAL SILVESTRE]
       │
       ├──► 1. Mantener la distancia y conservar la calma.
       ├──► 2. Aislar a las mascotas domésticas (perros/gatos).
       ├──► 3. NO intentar capturar, alimentar ni ahuyentar al ejemplar.
       └──► 4. Llamar inmediatamente:
                 • Centro Aguará: 3794-048487
                 • Emergencias: 911

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