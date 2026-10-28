El Fenómeno del Niño desencadena un desplazamiento forzado de fauna silvestre hacia zonas urbanas en el NEA

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA



Impacto crítico en la biodiversidad: El Fenómeno del Niño reduce drásticamente las áreas de refugio y alimentación, generando estrés fisiológico, agotamiento y riesgo de atropellamientos en la fauna regional.

Vulnerabilidad extrema en ofidios: Las especies terrestres y venenosas, como yararás y corales, sufren un desplazamiento forzado hacia zonas urbanas debido a la pérdida total de su hábitat natural.

Acciones preventivas esenciales: Especialistas recomiendan mantener la distancia, evitar la caza furtiva y dar aviso inmediato a los centros de rescate especializados como el Centro Aguará.

Riesgo sanitario elevado: La concentración temporal de animales en espacios reducidos incrementa la propagación de ectoparásitos y enfermedades zoonóticas.

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- Los efectos del cambio climático y los eventos hidrometeorológicos extremos transforman los escenarios naturales de la región. De este modo, las crecidas de los ríos y las precipitaciones intensas obligan a los animales a buscar refugio en zonas periurbanas, lo que incrementa de manera exponencial el contacto con la población humana y los peligros viales.

Especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) explican que el problema principal radica en la reducción drástica de las áreas de alimentación y desplazamiento. Ante esta situación, mamíferos medianos, reptiles y anfibios experimentan un agudo estrés fisiológico, agotamiento físico y un mayor riesgo de inanición o atropellamiento en las rutas de la región.

El impacto sobre las serpientes resulta especialmente crítico durante esta temporada. La magíster María Lucía Bustos detalla que las especies puramente terrestres y venenosas, como las yararás y las corales, sufren la pérdida total de sus refugios subterráneos y de sus presas habituales, lo que motiva su inminente migración hacia edificaciones y zonas residenciales.

Por su parte, los organismos de asistencia intensifican las campañas de concientización para evitar la captura errónea o el hostigamiento de los ejemplares. Los expertos recomiendan mantener la calma, asegurar a las mascotas domésticas y comunicarse de inmediato con las autoridades pertinentes para garantizar un rescate seguro sin alterar el bienestar de la fauna autóctona.

En tanto, los organismos de asistencia y de la sociedad civil intensifican las campañas de concientización para evitar la captura errónea o el hostigamiento de los ejemplares. Los expertos recomiendan mantener la calma, asegurar a las mascotas domésticas y comunicarse de inmediato con las autoridades y el Centro Aguará para garantizar un rescate seguro sin alterar el bienestar de la fauna autóctona.

Protocolo de Actuación ante Aparición de Fauna