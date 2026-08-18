Histórico paso en los Institutos de Educación Superior del Chaco: las comunidades educativas eligen rectores y vicerrectores tras una década

Las comunidades educativas del nivel Superior de la provincia atraviesan un proceso clave de democratización institucional con vistas a los comicios convocados para el próximo 23 de octubre. Tras diez años sin elecciones de autoridades, los institutos chaqueños se preparan para iniciar el ciclo lectivo 2027 con rectores y vicerrectores electos por el voto directo de sus integrantes.
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Puntos clave de la noticia (Bullet Points)


Fecha decisiva: Las elecciones de autoridades en los Institutos de Educación Superior (IES) se celebran el 23 de octubre de 2026.
Hito histórico: El proceso democratizador rompe con una inactividad electoral de 10 años en el nivel superior de la provincia.
Marco legal e institucional: La convocatoria se fundamenta en la Resolución N° 3469/2026 y se consolida tras la aplicación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales Docente.
Alcance territorial: La preparación comicial y las jornadas informativas alcanzan a más de 17 localidades chaqueñas, de Las Palmas a Taco Pozo.
Proyección 2027: Las nuevas autoridades asumen para la apertura del ciclo lectivo 2027.
bbbadémica: En paralelo, avanza la estructuración del Planeamiento de la Oferta de Formación Docente (PLAFOD) con presentación fijada ante INFoD para el 30 de septiembre, sumado al impulso de postítulos e investigación propia.

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El nivel Superior de la provincia del Chaco vive un punto de inflexión democrático e institucional. Los Institutos de Educación Superior (IES) avanzan a paso firme hacia la jornada electoral del próximo 23 de octubre, fecha en la que docentes, estudiantes y egresados eligen a sus nuevos rectores y vicerrectores. La convocatoria pone fin a una década transcurrida sin comicios en este nivel formativo, devolviendo el gobierno institucional a sus propias comunidades.

El proceso se enmarca en la Resolución N° 3469/2026, normativa que fija las bases para la designación comicial de autoridades en todos los establecimientos aptos legalmente. Este reordenamiento encuentra un antecedente clave en la reciente aplicación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales del Docente, medida que otorga la titularización de cargos requerida para que los educadores puedan postularse y asumir la conducción de sus respectivos institutos.

Actualmente, las jornadas informativas y de intercambio recorren de manera continua el territorio provincial. Localidades como Las Palmas, La Leonesa, Las Garcitas, Colonias Unidas, Puerto Tirol, Makallé, Quitilipi, Machagai, Presidencia de la Plaza, Sáenz Peña, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Taco Pozo, Las Breñas, Charata, General Pinedo y Hermoso Campo forman parte del circuito donde se socializan los padrones, requisitos y etapas de la votación.

Desde la Dirección de Educación Superior señalan que el propósito central de estas recorridas reside en garantizar espacios de diálogo directo y transparencia en el flujo de datos. La premisa central busca que la toma de decisiones institucionales emane de un colectivo plenamente informado y participativo.

Junto al horizonte electoral, los IES chaqueños fortalecen en simultáneo su agenda académica integral. En el marco del compromiso federal, las instituciones diseñan la propuesta del Planeamiento de la Oferta de Formación Docente (PLAFOD), cuya entrega formal está programada para el 30 de septiembre tras los acuerdos alcanzados con el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).

A su vez, los institutos potencian su autonomía formativa mediante el desarrollo de postítulos, cursos de capacitación continua y proyectos de investigación propia, ejes orientados a consolidar el prestigio, el impacto territorial y la calidad académica del sistema educativo chaqueño de cara a la apertura del ciclo lectivo 2027.

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