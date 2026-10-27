Expo UNNE 2026: Estudiantes exploran la oferta académica en jornadas clave para el futuro universitario

El Congreso analiza la reforma integral del régimen de coparticipación fiscal mediante un diagnóstico técnico que cuestiona la vigencia de la normativa de 1988 y busca equiparar las oportunidades productivas de las provincias argentinas. Los referentes legislativos e institucionales impulsan un nuevo pacto federal para que el crecimiento exportador y los recursos estratégicos deriven en un desarrollo equitativo de todo el territorio nacional.