Expo UNNE 2026: Estudiantes exploran la oferta académica en jornadas clave para el futuro universitario

La comunidad estudiantil inicia su recorrido por los diferentes stands informativos y talleres vivenciales organizados por la Secretaría General de Extensión Universitaria para potenciar la elección vocacional. Los futuros ingresantes aprovechan esta oportunidad clave para evacuar dudas sobre carreras, servicios y requisitos de inscripción sin intermediaciones estatales.
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PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA 

  • Comienza oficialmente la cuarta edición de la Expo UNNE 2026 en el campus Resistencia con una masiva concurrencia de jóvenes.

  • Presentan cada una de las unidades académicas sus propuestas formativas, becas y beneficios institucionales mediante dinámicas interactivas.

  • Desarrollan talleres áulicos y microexperiencias vocacionales para simular escenarios reales de la vida profesional y universitaria.

  • Facilitan el acceso a información detallada sobre requisitos de inscripción, laboratorios y planes de estudio de manera totalmente libre y gratuita.

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RESISTENCIA (Octubre de 2026).-  La Secretaría General de Extensión Universitaria de la UNNE impulsa con éxito la cuarta edición de la Expo UNNE 2026, un evento masivo que reúne a miles de jóvenes en el campus Resistencia (ubicado en avenida Las Heras 727) para conocer en profundidad la oferta académica de la región. Durante estas jornadas intensivas, las distintas unidades académicas despliegan herramientas estratégicas orientadas a guiar la vocación de los futuros estudiantes universitarios a través de un contacto directo con docentes y graduados.

En este marco, las instalaciones ofrecen espacios dinámicos denominados postas informativas, donde los asistentes consultan detalles sobre becas universitarias, servicios estudiantiles y planes de estudio vigentes. Asimismo, la propuesta integra talleres áulicos diseñados para recrear vivencias cotidianas del ámbito superior mediante simulacros y simulaciones prácticas que conectan al alumno con su futura profesión.

Como principal atractivo de esta edición, las microexperiencias vocacionales permiten a los participantes experimentar de primera mano situaciones reales del ejercicio profesional. A través de demostraciones con instrumental científico, resolución de casos testigos y juegos de rol, los jóvenes visualizan los desafíos de cada carrera, resolviendo dudas fundamentales sobre los procesos de inscripción y los perfiles de egreso.

La comunidad educativa destaca la relevancia de estos espacios de articulación institucional, los cuales promueven una inserción universitaria informada y de calidad. Cabe recordar que todas las actividades mantienen un carácter libre y gratuito, previendo una nueva convocatoria para el próximo viernes 30 de octubre en el Campus Sargento Cabral de la ciudad de Corrientes, en los turnos de 8:30 a 11:30 y de 14:00 a 17:00 hs.

Infografía de Referencia: Estructura de la Expo UNNE 2026

Espacio InteractivoObjetivo PrincipalDinámica Destacada
Postas InformativasBrindar asesoramiento sobre carreras, becas y requisitos.Intercambio directo con docentes y referentes estudiantiles.
Talleres ÁulicosAcercar la dinámica de cursada y la vida en el aula.Encuentros vivenciales, simulacros y dramatizaciones.
MicroexperienciasMostrar la práctica profesional real de cada disciplina.Demostraciones con instrumental, uso de laboratorios y resolución de casos.

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