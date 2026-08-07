Maratón solidaria en Resistencia: corredores colman el Parque de la Democracia por una causa animal

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial convoca a una masiva participación en el Parque de la Democracia. La competencia solidaria busca recolectar alimentos y refugios para mejorar la calidad de vida de perros y gatos en situación de vulnerabilidad.
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Ítems Principales de la Noticia


Evento: Maratón Solidaria del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial.
Lugar: Parque de la Democracia, Resistencia.
Distancias: Circuitos de 2 y 5 kilómetros.
Convocatoria: Participación estimada de 300 corredores.
Objetivo principal: Recaudación de alimentos balanceados, cuchas y suministros para mascotas.
Impulsores: Instituto de Derecho Animal (Sonia Sosa) y Comisión de Noveles Abogados (Nadia Tellier).

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Este domingo, la ciudad de Resistencia vive una jornada deportiva y solidaria sin precedentes con el desarrollo de la Maratón Solidaria, organizada por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial.

El Parque de la Democracia funciona como el epicentro de la convocatoria, donde atletas, familias y vecinos se concentran para competir en las categorías de 2 y 5 kilómetros. La prueba reúne a unos 300 participantes que transforman el evento atlético en una verdadera fiesta comunitaria y de protección animal.

La iniciativa, impulsada por el Instituto de Derecho Animal —liderado por Sonia Sosa— y la Comisión de Noveles Abogados bajo la presidencia de Nadia Tellier, prioriza el bienestar de los animales. José Galassi, presidente de la entidad organizadora, encabeza la largada oficial a las 7:30 horas y remarca el espíritu altruista que moviliza a la comunidad local.

Como requisito de inscripción y acreditación, cada competidor aporta una donación obligatoria. Los elementos recaudados incluyen alimentos balanceados, cuchas y diversos insumos esenciales para perros y gatos, destinados a otorgar contención y optimizar el bienestar de las mascotas necesitadas.

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