Liderazgo empresarial: claves estratégicas para potenciar a las nuevas generaciones en el mercado actual

El sector comercial implementa una capacitación clave para potenciar el liderazgo en las nuevas generaciones y optimizar la gestión de equipos. La propuesta cuenta con el respaldo de entidades empresarias de peso nacional y ofrece herramientas de alto impacto para pymes.
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Puntos clave de la capacitación


·         Fecha y horario: Jueves 20 de agosto a las 20:30 horas.

·         Ubicación estratégica: Sede institucional, Juan D. Perón 111, 3° piso.

·         Disertante especialista: Conduce el reconocido coach Hugo Molinas.

·         Soporte institucional: Auspicio oficial de CAME y CAC.

·         Público destinatario: Propietarios de pymes, comerciantes minoristas, supervisores, mandos medios y sucesores de empresas familiares.

·         Ejes temáticos: Retención de talentos, optimización de equipos, profesionalización de recursos humanos y resolución de desafíos de la Generación Z.

·         Inscripción y beneficios: Actividad arancelada con cupos limitados, entrega de certificados oficiales y gestión digital disponible en www.ccres.org.ar.

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El sector privado potencia la gestión empresarial


La Secretaría de Capacitación de la entidad mercantil promueve el evento “El liderazgo empresarial en las nuevas generaciones”, una propuesta de formación orientada a dotar de recursos prácticos a directivos y mandos medios.

La cita académica y profesional se concreta el jueves 20 de agosto, a las 20:30, en el auditorio institucional situado en Juan D. Perón 111, tercer piso. El prestigioso coach Hugo Molinas encabeza la exposición, mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) avalan y auspician el evento.

Transformación y competitividad corporativa


La iniciativa responde a la necesidad urgente de adaptar las estructuras comerciales a las demandas de la Generación Z. En un escenario económico dinámico, las organizaciones optimizan sus procesos de selección, reducen la rotación de personal y potencian la convivencia armónica entre colaboradores de distintas edades.

Asimismo, la agenda profundiza en el desarrollo de líderes estratégicos capaces de conducir pequeñas y medianas empresas hacia altos estándares de productividad y eficiencia comercial.

 

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