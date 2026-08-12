Liderazgo empresarial: claves estratégicas para potenciar a las nuevas generaciones en el mercado actual

Puntos clave de la capacitación



· Fecha y horario: Jueves 20 de agosto a las 20:30 horas.

· Ubicación estratégica: Sede institucional, Juan D. Perón 111, 3° piso.

· Disertante especialista: Conduce el reconocido coach Hugo Molinas.

· Soporte institucional: Auspicio oficial de CAME y CAC.

· Público destinatario: Propietarios de pymes, comerciantes minoristas, supervisores, mandos medios y sucesores de empresas familiares.

· Ejes temáticos: Retención de talentos, optimización de equipos, profesionalización de recursos humanos y resolución de desafíos de la Generación Z.

· Inscripción y beneficios: Actividad arancelada con cupos limitados, entrega de certificados oficiales y gestión digital disponible en www.ccres.org.ar.

El sector privado potencia la gestión empresarial



La Secretaría de Capacitación de la entidad mercantil promueve el evento “El liderazgo empresarial en las nuevas generaciones”, una propuesta de formación orientada a dotar de recursos prácticos a directivos y mandos medios.

La cita académica y profesional se concreta el jueves 20 de agosto, a las 20:30, en el auditorio institucional situado en Juan D. Perón 111, tercer piso. El prestigioso coach Hugo Molinas encabeza la exposición, mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) avalan y auspician el evento.

Transformación y competitividad corporativa



La iniciativa responde a la necesidad urgente de adaptar las estructuras comerciales a las demandas de la Generación Z. En un escenario económico dinámico, las organizaciones optimizan sus procesos de selección, reducen la rotación de personal y potencian la convivencia armónica entre colaboradores de distintas edades.

Asimismo, la agenda profundiza en el desarrollo de líderes estratégicos capaces de conducir pequeñas y medianas empresas hacia altos estándares de productividad y eficiencia comercial.