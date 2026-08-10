El Complejo Cultural Guido Miranda renueva su cartelera con cine latinoamericano y propuestas de reflexión

La emblemática sala de Resistencia presenta una agenda imperdible del 12 al 15 de agosto. La programación incluye thrillers internacionales, debates sobre infancias y estrenos del Espacio INCAA.
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 Puntos Principales de la Noticia


Lugar y fechas: Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164, Resistencia) del miércoles 12 al sábado 15 de agosto.
Miércoles 12 (20:00 hs): Proyección del thriller paraguayo Siete cajas en el cierre del ciclo Revoluciones Cinéfilas (Entrada general: $4.000).
Jueves 13 (20:00 hs): Exhibición de La sociedad del afecto bajo el Ciclo Ñanduty, enfocada en la reflexión sobre las infancias (General: $4.000 / Estudiantes y jubilados: $2.000).
Viernes 14 y Sábado 15 (20:00 hs): Estreno del Espacio INCAA con Una chica invisible, abordando el acoso virtual y la privacidad digital (General: $4.000 / Estudiantes y jubilados: $2.000).

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RESISTENCIA (Agosto de 2026).— La cartelera de la semana del Cine del complejo cultural Guido Miranda (Colón 164) ofrece nuevas propuestas. Del miércoles 12 al sábado 15 de agosto, se podrá disfrutar de producciones latinoamericanas, espacios de debate en torno a las infancias y estrenos nacionales de cine de género con entradas a precios accesibles.

La programación inicia el miércoles 12 a las 20.00 horas con el cierre del ciclo Revoluciones Cinéfilas. En esa oportunidad, la sala proyecta el aclamado thriller paraguayo Siete cajas (2012), dirigido por Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia. La película, ambientada en el vertiginoso Mercado 4 de Asunción, combina suspenso, humor y acción a un ritmo frenético que cautiva al público internacional. La entrada general tiene un valor de $4.000.

Por su parte, el jueves 13 a las 20.00 horas, el Ciclo Ñanduty presenta La sociedad del afecto (2024). Este espacio propone un debate profundo sobre las infancias, la empatía y la construcción de comunidades inclusivas. Las entradas generales cuestan $4.000, mientras que estudiantes y jubilados abonan una tarifa diferencial de $2.000.

Finalmente, el viernes 14 y el sábado 15 a las 20.00 horas, el Espacio INCAA aterriza en la pantalla grande con Una chica invisible (2019). Este thriller actual aborda temáticas urgentes como el acoso virtual, la híper-exposición en redes sociales y la pérdida de la privacidad en la era digital. Los tickets mantienen los mismos costos promocionales de $4.000 para el público general y $2.000 para estudiantes y jubilados.

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