Jóvenes, relaciones y masculinidades en 2026: un estudio revela vínculos líquidos y crisis de roles



Lo más relevante de la investigación



Vínculos líquidos y agotamiento: El 77% de los encuestados advierte que las relaciones afectivas se vuelven descartables, mientras que el 72% experimenta un desgaste emocional agudo al intentar entablar pareja.

Confusión y presión masculina: Un 68% de los varones reconoce desorientación respecto a su rol actual, y el 65% carga con la exigencia económica para lograr validación, a pesar de que el 66% de las mujeres descarta esta demanda.

Amistades y vulnerabilidad: El 28% de los hombres asegura poseer un círculo amplio de amigos frente al 16% de las mujeres, aunque el 41% de ellos persiste en la reticencia de mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda emocional.

Brecha de género en la transformación: El 56% de los varones manifiesta una apertura activa para modificar sus dinámicas vinculares, un entusiasmo que choca con el escepticismo del 60% de las mujeres, quienes desconfían de ese cambio.



Radiografía afectiva: el pulso de la generación actual



La consultora ReyesFiladoro y Enter Comunicación presentan un diagnóstico revelador sobre la salud emocional y vincular de las nuevas generaciones en Argentina. El estudio, desarrollado entre el 8 y el 13 de junio de 2026 con una muestra de 643 casos de entre 18 y 35 años, desmenuza las tensiones que dominan el universo de las citas, el amor moderno y las redes de amistad.

En primer término, el informe grafica una era marcada por la fugacidad. Los lazos afectivos adoptan una dinámica efímera donde la descartabilidad se apodera del imaginario juvenil. Lejos de las estructuras tradicionales, las personas jóvenes transitan un escenario donde conectar con otros demanda una cuota de energía desmedida, lo que transforma el romance en una fuente frecuente de fatiga emocional.

Paralelamente, la deconstrucción social impacta de lleno en la identidad de los varones. Gran parte del sector masculino experimenta un desconcierto profundo sobre el rol que ocupa en la actualidad. Si bien persiste la carga histórica de sostener el peso económico para aspirar al reconocimiento social, las mujeres disienten marcadamente de esa imposición, lo que abre una disonancia entre las expectativas tradicionales y la realidad contemporánea.

En el terreno de la sociabilidad y el bienestar psicológico, las diferencias de género también marcan el pulso. Los varones reportan redes amistosas más numerosas pero conviven con un núcleo duro de mandatos que obturan la expresión del dolor: un porcentaje significativo de hombres opta por el silencio antes que exteriorizar sus debilidades o solicitar asistencia afectiva.

Finalmente, la brecha de percepción sobre la transformación actitudinal genera cortocircuitos constantes. Mientras los hombres se perciben predispuestos a mutar sus viejos hábitos relacionales, el universo femenino mantiene una mirada cautelosa y escéptica frente a la profundidad real de dichos cambios, lo que perfila un escenario de complejas negociaciones en el amor del siglo XXI.