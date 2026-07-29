Hepatitis A: el nuevo desafío epidemiológico en Argentina tras la baja incidencia pediátrica
Puntos clave: la situación del virus en Argentina
Éxito histórico: La vacunación infantil redujo la incidencia en un 88,1% (comparativa 2000-2011) y eliminó los trasplantes pediátricos desde 2007.
Nuevo perfil: Tres de cada cuatro casos actuales (75%) afectan a adultos jóvenes de entre 20 y 39 años.
Alerta epidemiológica: Se confirman 118 casos en 2025 y 34 contagios en los primeros meses de 2026.
Vulnerabilidad: Existe una brecha de inmunidad en adultos que no fueron alcanzados por las campañas de vacunación iniciales.
Estrategia de prevención: El Ministerio de Salud mantiene la vacunación gratuita y sin turno, sumada a medidas de higiene de manos, agua segura y prácticas sexuales protegidas.
BUENOS AIRES/RESISTENCIA (Julio de 2026).- Argentina vive un cambio de paradigma en la vigilancia de la hepatitis A. Tras dos décadas de vacunación sistemática que lograron erradicar los trasplantes hepáticos pediátricos por esta causa desde 2007, el virus registra un aumento de casos con un perfil epidemiológico inédito: la enfermedad se concentra ahora en la población adulta joven.
Un cambio en la dinámica de transmisión
El escenario actual revela una brecha de inmunidad. Mientras las cohortes infantiles cuentan con protección garantizada, una parte significativa de los adultos jóvenes no recibió la vacuna en su infancia ni desarrolló anticuerpos por exposición natural. Este grupo permanece vulnerable, lo que facilita la aparición de brotes.
Los datos del Boletín Epidemiológico Nacional reflejan esta realidad: tras confirmar 118 casos en 2025, el país se ubica en zona de alerta durante 2026. Hasta mediados de abril, el 75% de los 34 casos confirmados pertenece al grupo etario de 20 a 39 años. Asimismo, la dinámica de transmisión evoluciona; si bien el contagio fecal-oral sigue como ruta principal, se observa un incremento de casos asociados a prácticas sexuales, afectando principalmente a varones adultos jóvenes.
Prevención y acceso a la vacunación
Las autoridades sanitarias enfatizan que la herramienta para frenar esta tendencia es la inmunización gratuita y accesible. La vacuna contra la hepatitis A, parte del Calendario Nacional, está disponible para todos los ciudadanos en una dosis única a los 12 meses.
El Ministerio de Salud recomienda la vacunación especialmente para grupos de riesgo, incluyendo a:
Hombres que tienen sexo con hombres.
Personas con patologías hepáticas crónicas.
Pacientes con trastornos de la coagulación.
Personal de salud, laboratorios, gastronomía y trabajadores de jardines maternales.
En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora este 28 de julio bajo el lema “Hepatitis: ¡Acabemos con ella!”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insta a eliminar las barreras de acceso a la salud. La doctora Silvia De Donatis, jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud de La Rioja, subraya la importancia de la acción comunitaria: “Pasamos de un escenario con falla hepática en niños a un perfil de brotes en adultos jóvenes. La vacuna es gratuita y no requiere turno; protegerse es la llave para cortar la cadena de transmisión”.
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