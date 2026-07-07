La Federación Argentina de Cardiología rechaza la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y exige su continuidad

Síntesis: Las claves del reclamo de la FAC

Rechazo a la derogación: La FAC se opone firmemente a la eliminación de la Ley 27.642 y exige sostenerla sin retrocesos en materia de salud pública.

Alarma por la obesidad infantil: Argentina es uno de los tres países de la región con mayor sobrepeso en menores, lo que hace indispensable mantener políticas preventivas.

Derecho a la información: El etiquetado frontal no prohíbe el consumo; reduce la asimetría de información entre la industria y el consumidor para advertir sobre nutrientes críticos.

Protección de las infancias: Derogar la norma implica eliminar las regulaciones sobre publicidad y entornos escolares, dejando vulnerables a niños y adolescentes.

Mejorar en lugar de eliminar: La institución propone auditorías periódicas, mayor educación nutricional y mejoras técnicas en los sellos, pero sostiene que "corregir la norma no equivale a eliminarla".

Armonización regional sin retrocesos: Aceptan articular criterios con el Mercosur, siempre y cuando no se rebaje el estándar de protección sanitaria alcanzado en el país.

Federacion-Argentina de Cardiología

Ante la iniciativa legislativa que propone derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) fija una postura institucional firme para defender su continuidad. La entidad se expresa desde su rol como sociedad científica federal, subrayando que la prevención cardiovascular y el derecho a recibir información clara y visible no deben vulnerarse.

La magnitud de la crisis sanitaria respalda la posición de los especialistas. Según los datos de la 2.ª Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (2019), el 41,1% de los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta sobrepeso u obesidad en la Argentina. A este escenario se suma el último informe regional de UNICEF (2023), que ubica al país entre los tres con mayor prevalencia de obesidad infantil en América Latina, afectando al 36,5% de la población de 5 a 19 años.

Desde la organización médica aclaran que el etiquetado frontal no prohíbe la compra ni el consumo, sino que advierte de forma simple sobre el exceso de nutrientes críticos, como azúcares agregados, sodio, grasas y calorías. Estos componentes se asocian directamente al desarrollo de hipertensión, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Para la FAC, si un sector de la sociedad aún no comprende los sellos, la respuesta estatal razonable es mejorar la educación y la comunicación, pero bajo ningún punto de vista retirar la información.

"La norma es perfectible y debe evaluarse y modificarse donde corresponda, pero corregirla no equivale a eliminarla", sostiene el pronunciamiento. En esta línea, los cardiólogos alertan que una derogación completa, sin una alternativa superadora, implica quitar una herramienta preventiva en un contexto de alta carga de enfermedades cardiometabólicas.

La discusión de fondo, indican los expertos, no pasa por estar a favor o en contra de los sellos, sino por encontrar la manera de que la información sea más efectiva. Además, la ley vigente regula dimensiones claves como la publicidad y los entornos escolares, fundamentales para proteger a niñas, niños y adolescentes en la etapa donde construyen sus hábitos alimentarios.

Si bien la FAC reconoce que existen aspectos mejorables y que la armonización con el Mercosur representa una oportunidad para ordenar controles, advierte que estos procesos no deben traducirse en una reducción del estándar de salud alcanzado.

Por todo ello, la Federación concluye que la medida más coherente con una estrategia integral de prevención es sostener, evaluar y fortalecer la legislación actual, recordando que la prevención cardiovascular se construye en las decisiones cotidianas.