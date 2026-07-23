Paritaria mercantil: firman un nuevo acuerdo con incremento del 5,7% y sumas extraordinarias

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios cierra un entendimiento con las cámaras empresarias para el trimestre julio-septiembre de 2026. El acuerdo incluye también un cronograma de absorción de sumas fijas y el pago de un bono extraordinario.
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Puntos clave del acuerdo


Incremento total: 5,7% no acumulativo, distribuido en tres cuotas mensuales del 1,9% (julio, agosto y septiembre).
Bono extraordinario: Pago único de $50.000, dividido en dos cuotas de $25.000 (julio y agosto).
Suma fija: Prórroga para la incorporación a los básicos de $120.000, mediante un esquema de 6 cuotas de $20.000 entre diciembre de 2026 y mayo de 2027.
Base de cálculo: Valores vigentes a junio de 2026.
Próxima revisión: Las partes se reúnen nuevamente en octubre de 2026.

En el marco de la negociación paritaria, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribe un nuevo acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). Las partes pactan un incremento salarial del 5,7% sobre las escalas básicas del CCT N° 130/75, tomando como base de cálculo los valores de junio de 2026.


Este aumento se abona de manera no remunerativa y no acumulativa en tres tramos iguales del 1,9% cada uno, a liquidarse en los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.


Adicionalmente, el entendimiento contempla la prórroga en la incorporación a los básicos de una suma fija de $120.000, la cual se integrará de forma escalonada con $20.000 mensuales entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. Como medida complementaria, se establece el pago de una asignación extraordinaria por única vez de $50.000, abonable en dos cuotas iguales de $25.000 con los salarios de julio y agosto.
La vigencia de lo pactado rige desde el 1° de julio de 2026, con el compromiso asumido por las partes de retomar las conversaciones en octubre para evaluar el impacto de las variables económicas. Cabe aclarar que este acuerdo no resulta vinculante para la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque los nuevos valores establecen el piso mínimo convencional tras su homologación.

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