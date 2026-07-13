Chaco confirma el gobierno abierto

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Integración digital: La Legislatura chaqueña se suma oficialmente al ecosistema de Tu Gobierno Digital a través del Portal de Participación Ciudadana.

Participación directa: La ciudadanía registrada puede leer los proyectos de ley presentados y realizar aportes, observaciones y comentarios sobre ellos.

Insumo parlamentario: Las opiniones enviadas quedan a disposición de los diputados autores para fortalecer el análisis y el debate en las comisiones.

Alcance institucional: La plataforma habilita también la intervención de universidades, colegios profesionales, ONG y centros educativos.

Transparencia estatal: La medida busca consolidar las políticas de gobierno abierto, cercanía institucional y modernización tecnológica en la provincia.

RESISTENCIA (Julio de 2026)-. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de la provincia del Chaco suscriben el primer convenio de integración al ecosistema digital provincial. Mediante esta firma, la Legislatura se incorpora formalmente a la red estatal a través de su nuevo Portal de Participación Ciudadana, marcando un hito en la modernización de los procesos legislativos locales.

La herramienta, impulsada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, en un trabajo conjunto con la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, y la subsecretaria de Modernización, Josefina Ossola, busca que la comunidad chaqueña intervenga de forma activa en el diseño de las normas que la rigen.

¿Cómo funciona? Los ciudadanos registrados en la plataforma estatal Tu Gobierno Digital pueden ingresar al portal, acceder al texto completo de los proyectos de ley presentados en la Cámara y formular comentarios, sugerencias, observaciones y aportes sobre los temas de su interés.



Todas las contribuciones quedan a disposición inmediata de los legisladores autores de cada iniciativa, quienes pueden tomarlas como insumo directo para enriquecer el debate parlamentario. Asimismo, el espacio está abierto a la participación de organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios profesionales e instituciones educativas.

Del acto de firma del acuerdo participan también el prosecretario técnico del Poder Legislativo, Julio Salcedo, y el director de Sistemas y Comunicaciones, Javier Fariña.