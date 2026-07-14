Prohíben el ingreso de botellas de vidrio y motos a la Plaza 25 de Mayo para los festejos de la Selección

Puntos clave de la noticia



Acceso exclusivamente peatonal: Se prohíbe el ingreso, circulación o estacionamiento de motos y bicicletas dentro de la Plaza 25 de Mayo (tampoco se permite llevarlas empujando).



Sin envases de vidrio: Queda totalmente prohibida la venta y el ingreso con botellas de vidrio en la plaza y sus alrededores.



Restricción vehicular: El estacionamiento en el perímetro inmediato a la plaza está restringido; los asistentes deben dejar sus vehículos en zonas alejadas.



Inicio del operativo: El despliegue policial comienza este miércoles 15 de julio al término del partido de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.



Elementos permitidos: Se autoriza el ingreso con banderas e instrumentos de percusión para acompañar los festejos familiares.

RESISTENCIA- (Julio de 2026). Con el objetivo de garantizar celebraciones ordenadas y en paz, el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco, en coordinación con la Municipalidad de Resistencia, despliega un operativo especial de prevención en el centro de la capital provincial ante el trascendental partido de la Selección Argentina.



Por disposición de la cúpula policial, encabezada por el comisario general (R) Fernando Javier Romero y el comisario general Cristian Antonio Durand, queda prohibida la venta de bebidas en envases de vidrio en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, así como la portación de dichos recipientes dentro del predio.

Asimismo, la normativa impide el ingreso, circulación y estacionamiento de motocicletas y bicicletas dentro del espacio público. De esta manera, tampoco se permite el acceso caminando y empujando dichos rodados, por lo que el ingreso a la plaza es exclusivamente peatonal.



En paralelo, las autoridades restringen el estacionamiento de vehículos en los alrededores inmediatos al paseo central. Quienes asisten a los festejos deben aparcar en las zonas perimetrales habilitadas y desplazarse a pie hasta el corazón de la ciudad.



El dispositivo de seguridad se pone en marcha este miércoles 15 de julio, inmediatamente después de finalizado el encuentro entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La cobertura incluye un importante despliegue de efectivos dedicados a preservar el orden público y proteger a las familias.



Para fomentar un ambiente festivo y respetuoso, la policía permite el acceso con banderas e instrumentos de percusión. Desde el Gobierno provincial convocan a la comunidad a celebrar con responsabilidad ciudadana, recordando que el verdadero festejo exige cuidar los espacios públicos y respetar la convivencia comunitaria.

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