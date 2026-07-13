Día Internacional del TDAH: por qué la inclusión depende más de los entornos que de las personas

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Cambio de enfoque: El Día Internacional del TDAH se centra en las oportunidades, los derechos y la autonomía, dejando atrás la mirada basada en las limitaciones.

Postura de la OMS y la ONU: Ambos organismos internacionales exigen un abordaje basado en la funcionalidad y los derechos humanos, eliminando barreras ambientales y modelos segregadores.

Alta coexistencia: Hasta un 50% de las personas dentro del espectro autista presentan también síntomas de TDAH, compartiendo desafíos y fortalezas.

Fortalezas neurodivergentes: Rasgos como el hiperfoco, la creatividad y la resolución de problemas son activos invaluables para el mundo laboral y académico moderno.

El entorno es la clave: La fundación Brincar sostiene que el desafío principal no es adaptar a la persona con TDAH, sino transformar las instituciones y espacios para que ofrezcan los apoyos necesarios.

Buenos Aires (Julio de 2026). — En la jornada que conmemora el Día Internacional del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), la Fundación Brincar transforma la conversación pública al desplazar el foco desde las limitaciones hacia las oportunidades. Esta fecha clave ya no se aborda desde la vulnerabilidad, sino desde la afirmación del derecho a la autonomía y desde el incalculable valor de la neurodivergencia para la sociedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TDAH requiere un enfoque amplio que priorice la funcionalidad, la inclusión y el bienestar socioemocional. Los lineamientos internacionales enfatizan que, cuando se eliminan las barreras del entorno y se implementan apoyos personalizados, las personas con este diagnóstico despliegan un alto nivel de independencia. Para Fundación Brincar, comprender el funcionamiento cerebral propio a través de una detección oportuna se convierte en la herramienta fundamental para que estudiantes y profesionales autogestionen sus metas en libertad.

El respaldo de los derechos humanos



En sintonía con esta visión, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve el paradigma de la neurodivergencia dentro del marco de los derechos humanos. El organismo exige que la diversidad cognitiva sea respetada como una parte legítima de la variabilidad humana. Sus tratados instan a los Estados y a la sociedad civil a garantizar la accesibilidad universal y a dejar atrás los modelos segregadores. Brincar acompaña este mandato global y remarca que la inclusión real ocurre cuando las instituciones se adaptan para valorar el pensamiento alternativo, la innovación y la resiliencia.

TDAH y Autismo: caminos compartidos



El Espectro Autista y el TDAH coexisten frecuentemente. Ambas condiciones pueden presentar dificultades para concentrarse, impulsividad y desafíos en las habilidades sociales. Las estadísticas mundiales indican que hasta el 50% de las personas dentro del espectro presentan también síntomas de TDAH. Por ello, la fundación utiliza esta fecha como una plataforma para celebrar la neurodiversidad, visibilizar las distintas formas de percibir el mundo y desarmar los estigmas vigentes.

A través de programas de orientación y formación, Brincar acompaña a personas autistas y a sus familias con una mirada centrada en sus capacidades e intereses, trabajando directamente con empresas e instituciones para generar espacios accesibles.

El valor del apoyo en primera persona



El ámbito laboral y la educación superior experimentan hoy una evolución positiva gracias a la incorporación de metodologías flexibles. La creatividad desestructurada, la capacidad de hiperfoco y la resolución de problemas complejos son activos invaluables en el escenario contemporáneo.

Cuando las empresas y las academias derriban sus prejuicios estructurales, las personas con TDAH sostienen trayectorias brillantes y consolidan una independencia sostenible a largo plazo.

"El verdadero cambio social ocurre cuando se escuchan las voces de los propios protagonistas. Las barreras no están en las personas, sino en los entornos que no se adaptan ni ofrecen los apoyos necesarios", afirma Dilivan Querales, responsable de Administración y Coordinación de Gestión en fundación Brincar.

Vivir de forma independiente, estudiar lo que se elige y progresar en el empleo son derechos fundamentales que se garantizan cuando la sociedad derriba las barreras reales. La neurodivergencia es sinónimo de potencial, y habilitar los canales para que se transforme en acciones concretas marca el camino hacia una convivencia genuinamente inclusiva.

Etiquetas: TDAH Neurodiversidad Fundación Brincar Inclusión Laboral Salud Mental Autismo Derechos Humanos