Conexiones Electroacústica Selvática: Ernesto Romeo y Selene Erbes dictarán un taller y concierto de música electroacústica en Misiones

Capacitación en la reserva: El viernes 7 de agosto, la Reserva Natural Don Rodolfo será el espacio para la jornada intensiva "Técnicas y Tecnologías de la Música Contemporánea y Electroacústica en Tiempo Real". El taller, apto para todo público y sin necesidad de conocimientos previos, abordará el procesamiento de sonido, síntesis y el uso de sistemas modulares, combinando el aprendizaje con caminatas y jams grupales.

Concierto de cierre: en la Cruz de Santa Ana La experiencia culminará el sábado 8 de agosto a las 18 hs. en el Parque Temático de la Cruz. Allí, el dúo CONEXIONES ofrecerá un concierto único que dialogará con el entorno selvático, potenciado por una puesta técnica de mapping sobre el monumento y la naturaleza. La jornada contará además con la participación de las artistas misioneras Andrea Dulko y Zencilia Ming.

Información e inscripciones: El evento cuenta con diversas modalidades de asistencia, incluyendo opciones con alojamiento en la reserva. Los interesados pueden realizar consultas o inscribirse a través de:

Contacto: [email protected] o al WhatsApp +54937643491177.

Pago: Transferencia al alias celebro.producciones (se requiere seña del 50%).

SANTA ANA, MISIONES (Julio de 2026)– Los próximos 7 y 8 de agosto, la provincia de Misiones se transformará en el escenario de una experiencia sonora de vanguardia. La productora Celebro Producciones presenta "Conexiones Electroacústica Selvática", un encuentro formativo y artístico que fusiona el entorno natural de la selva con la experimentación sonora de la mano de dos figuras de renombre nacional e internacional: Ernesto Romeo (fundador de La Siesta Del Fauno) y Selene Erbes (flautista especializada en improvisación libre).

El evento propone una inmersión completa en la música contemporánea, un género nacido a mediados del siglo XX que combina la música concreta con la electrónica.