Chaco: Salto histórico de 10 puntos en comprensión lectora durante las Pruebas Aprender
Puntos clave de la noticia
Resultado histórico: Los alumnos de 6.º grado de Chaco suben más de 10 puntos en comprensión lectora en las Pruebas Aprender, el mayor avance registrado en años.
Estrategia pedagógica: El logro se fundamenta en el programa Aprendo Leyendo, diseñado junto a la especialista Florencia Salvarezza.
Inversión y recursos: Se distribuyen más de 300.000 libros, acompañados de formación docente constante y apoyo pedagógico territorial en todas las regiones educativas.
Lectura en la comunidad: Se impulsa el programa Chaco Lee para llevar actividades de lectura a plazas, parques y espacios públicos.
Próximos desafíos: El Ministerio busca extender y profundizar el plan de alfabetización hacia los ciclos superiores de primaria y el nivel secundario, apelando al acompañamiento activo de las familias.
RESISTENCIA (Julio de 2026)-. Los estudiantes de sexto grado de la provincia del Chaco alcanzan un incremento superior a los diez puntos en comprensión lectora en las Pruebas Aprender, lo que representa el avance numérico más importante registrado por el sistema educativo provincial en los últimos años.
La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Sofía Naidenoff, destaca estos resultados históricos y ratifica la decisión política del gobernador Leandro Zdero de consolidar la alfabetización, la lectura y la matemática como pilares centrales del sistema escolar. "Es un salto histórico para la provincia. El docente entiende que si no trabajamos fuertemente la lectura y la comprensión, los chicos no pueden avanzar en matemática ni en ninguna otra área", afirma la funcionaria.
Naidenoff atribuye esta mejora sostenida al compromiso del cuerpo docente y a la ejecución del programa Aprendo Leyendo, implementado desde hace más de un año con el asesoramiento técnico de la especialista Florencia Salvarezza. Esta estrategia integral incluye la adquisición y distribución de más de 300 mil libros de texto, esquemas de capacitación continua y el despliegue de acompañantes pedagógicos en todas las regiones educativas. "Hoy demostramos con hechos concretos que la escuela recupera su sentido cuando los chicos aprenden a leer y comprender", sostiene la ministra, al tiempo que fija como próximo objetivo profundizar las acciones pedagógicas en el segundo y tercer ciclo de la primaria, así como en el nivel secundario.
En esta misma línea de acción, la titular de la cartera educativa resalta el impacto del programa "Chaco Lee", articulado a través del Plan Provincial de Lectura, el cual fomenta el hábito lector mediante intervenciones comunitarias en plazas, parques y espacios públicos de toda la provincia. Finalmente, Naidenoff convoca al conjunto de la sociedad y a las familias a sumarse activamente a este proceso de transformación: "Si la comunidad no construye junta, la escuela no puede sola. Detrás de cada aula hay educadores haciendo un esfuerzo enorme para transformar la vida de nuestros niños", concluye.
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