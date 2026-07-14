Histórico operativo multiorgánico en el hospital Perrando beneficia a seis pacientes del país

Síntesis de los ítems principales de la noticia



Beneficiarios del operativo: Seis personas mejoran o salvan su vida gracias al gesto solidario de la familia de un joven donante de 19 años.

Destino de los órganos:

Riñón izquierdo: Trasplantado a una adolescente de 16 años (Chaco).

Riñón derecho: Trasplantado a una mujer de 38 años (Chaco).

Corazón: Trasladado e implantado en una mujer de 30 años (Corrientes).

Hígado: Destinado a una joven de 16 años (San Juan).

Córneas: Dos córneas ablacionadas e ingresadas en proceso de evaluación y asignación técnica.

Trabajo en equipo: Participan especialistas del Hospital Garrahan, el Instituto de Cardiología de Corrientes, el hospital Perrando y el CUCAI Chaco, bajo la coordinación de la UHPROT (Programa PROCURAR).

Consolidación pública: El propio equipo de la Unidad de Trasplante Renal del hospital Perrando efectúa una de las intervenciones renales.

Balance provincial 2026: Constituye el quinto operativo de donación del año en Chaco, alcanzando los 31 pacientes locales trasplantados en 2026.

Panorama nacional: Datos de INCUCAI a julio de 2026 registran 1.163 trasplantes de órganos gracias a 531 donantes en todo el país, con 7.386 personas en lista de espera.



RESISTENCIA (Julio de 2026) El Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI Chaco), concreta un nuevo e impactante operativo multiorgánico en el hospital "Dr. Julio C. Perrando", el cual brinda una nueva oportunidad de vida a seis pacientes radicados en distintas provincias de la Argentina.

El procedimiento médico se viabiliza tras la decisión altruista de la familia de un joven chaqueño de 19 años que autoriza la donación de sus órganos y tejidos. Esta acción ejemplar desencadena un despliegue sanitario simultáneo que involucra traslados de urgencia y complejas intervenciones quirúrgicas.

Distribución e impacto directo en los pacientes Los órganos ablacionados se destinan con precisión a receptores de diversas regiones del país. En el ámbito provincial, el riñón izquierdo se trasplanta con éxito a una adolescente de 16 años, mientras que el riñón derecho beneficia a una mujer de 38 años. Por su parte, el hígado se deriva a San Juan para intervenir a una joven de 16 años, y el corazón se traslada hacia Corrientes para ser implantado en una mujer de 30 años. En simultáneo, las dos córneas ablacionadas quedan bajo procesamiento técnico para sus correspondientes trasplantes de visión.

Articulación de elite y consolidación del sistema público La magnitud del operativo requiere una coordinación rigurosa liderada por la Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del hospital Perrando, creada en la órbita del programa nacional PROCURAR del INCUCAI. El procedimiento reúne la labor experta de profesionales del hospital Garrahan, el Instituto de Cardiología de Corrientes, el hospital Perrando y el propio CUCAI Chaco. Cabe destacar que una de las intervenciones renales es ejecutada por el propio equipo de Trasplante Renal del Perrando.

"Estamos ante un acto de enorme generosidad que permite transformar una situación de profundo dolor en nuevas oportunidades de vida para seis personas y sus familias", afirma el doctor Walter Bonfanti, director del CUCAI Chaco, al destacar la decisión de la familia del donante. Asimismo, Bonfanti resalta el trabajo de los profesionales: "Cada operativo multiorgánico requiere una enorme coordinación y el trabajo simultáneo de numerosos profesionales. Este resultado demuestra la capacidad de nuestros equipos de salud".

Estadísticas provinciales y marco nacional La presente intervención representa el quinto operativo de donación de órganos efectuado en territorio chaqueño en lo que va del año. Gracias a este esfuerzo sostenido, un total de 31 pacientes de la provincia acceden a un trasplante durante 2026. A nivel nacional, las cifras del INCUCAI revelan que se han realizado 1.163 trasplantes de órganos derivados de 531 donantes, mientras que 7.386 personas permanecen en lista de espera activa.