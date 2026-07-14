Causa Ligas Agrarias II: el juicio oral arranca en mayo de 2027

Sintesis de los ítems principales de la noticia

Fecha confirmada para Ligas II: El Tribunal Oral Federal de Resistencia fijó el inicio del juicio oral para mayo de 2027, donde se juzgarán torturas y detenciones ilegales ocurridas en 1974 contra sacerdotes y militantes campesinos.

Avances en Ligas III: La jueza Zunilda Niremperger indagó al excomisario Eduardo Wischnivetzky por tormentos, privación ilegal de la libertad y violencia sexual cometidos contra trabajadores rurales en Villa Berthet entre 1976 y 1978.

Imputados clave: Gabino Manader y Eduardo Wischnivetzky concentran las acusaciones principales en esta nueva fase judicial.

Continuidad de Ligas I: Las causas actuales dan seguimiento a la sentencia de 2019, que fijó condenas a prisión perpetua para responsables del Ejército y la Policía del Chaco por la persecución sistemática al movimiento campesino.

RESISTENCIA (Julio de 2026)-. La investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra dirigentes, militantes y trabajadores rurales del Nordeste argentino cobran nuevo impulso en la Justicia Federal del Chaco. El Tribunal Oral Federal de Resistencia fija para mayo de 2027 el inicio del juicio oral en la causa Ligas Agrarias II, mientras la instrucción de Ligas Agrarias III avanza con nuevas imputaciones contra la cúpula policial de la época.

Ligas II: las detenciones de 1974 van a juicio



En el debate oral fijado para mayo de 2027, el tribunal juzga las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos infligidos contra los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa —párrocos de Machagai y Quitilipi— y los militantes Carlos Páez y Aureliano Villán. Los hechos ocurren en 1974 en las instalaciones de la Alcaidía de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Por estos crímenes se sientan en el banquillo de los acusados el suboficial mayor Gabino Manader y el entonces comisario Eduardo Wischnivetzky, señalados como responsables de la cadena represiva.

Ligas III: se suman abusos sexuales y nuevos operativos



Paralelamente, la etapa de instrucción de Ligas Agrarias III suma gravedad institucional. La jueza federal Zunilda Niremperger toma declaración indagatoria al excomisario Eduardo Wischnivetzky por cuatro casos de privación ilegal de la libertad, tormentos y violencia sexual cometidos entre 1976 y 1978 contra trabajadores rurales del área de Villa Berthet.

La acusación fiscal sostiene que estos delitos ocurren durante operativos policiales con personal de civil dirigidos por Wischnivetzky. El objetivo principal de las incursiones es acorralar a los dirigentes liguistas Hugo Vocouber y Secundino "Taco" Vallejos, quienes permanecen prófugos en aquel momento y posteriormente son víctimas de desaparición forzada.

El antecedente de 2019 y el mapa de la memoria



Estas actuaciones dan continuidad al fallo del 25 de junio de 2019 de la causa Ligas Agrarias I, primer proceso enfocado en la persecución campesina en el interior chaqueño. En aquel juicio, el tribunal condena a prisión perpetua al exteniente coronel Tadeo Bettolli y al expolicía Alcides Sanferraiter por los homicidios de Raúl Eduardo Gómez Estigarribia y Carlos Picolli. Asimismo, el propio Wischnivetzky y José Rodríguez Valiente reciben penas de 18 y 4 años de prisión, respectivamente.

Aquella sentencia histórica reconoce formalmente a las Ligas Agrarias como una organización de pequeños productores y trabajadores excluidos, remarcando que la represión desplegada responde a un plan sistemático para desarticular el movimiento social e imponer una reestructuración económica.

Los crímenes contra el campesinado chaqueño también registran condenas en otras causas emblemáticas como Brigada I, II y III, Masacre de Margarita Belén y el juicio por la Contraofensiva en San Martín, donde se juzga la desaparición de los referentes Hugo Vocouber, Luis Alberto Fleitas y Armando Molina en 1980.