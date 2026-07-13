Crisis del transporte: la comisión de Industria busca dar respuesta a los usuarios

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Convocatoria legislativa: La comisión de Industria de la Cámara de Diputados se reúne este martes a las 11 para tratar la crisis del colectivo en el Gran Resistencia.

Actores citados: Participan del encuentro el subsecretario de Transporte provincial, José Luis Picaluk, y representantes de las empresas colectiveras.

Barrios aislados: La interrupción de las líneas 2 y 106 BC afecta directamente a más de 15 barrios y complejos habitacionales de la zona.

Duro impacto social: Los vecinos denuncian frecuencias de hasta dos horas antes del corte total, falta de explicaciones oficiales y serias dificultades para trasladarse a sus trabajos y centros de salud.

Críticas a la gestión provincial: La diputada Katia Blanc cruza al gobernador Leandro Zdero por deslindar responsabilidades únicamente en la empresa ERSA y le recuerda que el Estado debe garantizar el servicio público esencial.



RESISTENCIA (Julio de 2026). La comisión de Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones de la Cámara de Diputados del Chaco, presidida por la diputada Katia Blanc, se reúne este martes 14 de julio, a las 11.00 con un objetivo claro: analizar la severa crisis que atraviesa el transporte público del Gran Resistencia y el impacto directo sobre miles de usuarios.

A la cita asisten el subsecretario de Transporte de la provincia, José Luis Picaluk, y representantes de las empresas prestatarias del servicio de colectivos. El encuentro busca abordar de manera urgente la suspensión de recorridos en distintas líneas y responder a la "falta de respuestas" que denuncian vecinos de los barrios afectados desde hace varias semanas.

Según explica la legisladora del Frente Renovador, la convocatoria surge a partir de reiterados reclamos de pasajeros que quedan sin transporte y se ven obligados a caminar numerosas cuadras para acceder a un colectivo alternativo y así llegar a sus lugares de trabajo, estudio o atención médica.

En este contexto, Blanc sostiene que "el ahogamiento de las pymes también llega al sector del transporte público" y advierte que la crisis económica golpea tanto a las empresas como a los usuarios. Por esa razón, insiste en la necesidad de un "Estado impulsor, que tenga como prioridad el sostenimiento de la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia", al considerar que la situación exige respuestas coordinadas entre el sector público y los prestadores.

El reclamo en los barrios



En los días previos a la reunión, la diputada recorre algunos de los barrios más perjudicados por la interrupción de los servicios para conocer la realidad de las familias. La suspensión de recorridos de las líneas 2 y 106 BC impacta de lleno sobre los habitantes de Carpincho Macho, 44 Viviendas, 100 Viviendas STM, 160 Viviendas, 92 Viviendas, Los Pinos e Italia. En tanto, la falta del ramal 106 BC deja sin servicio a los barrios San Antonio, 56 Viviendas, 40 Viviendas, Los Milagros, Lote 296, Aipo, San Carlos I y II, 110 Viviendas, 152 Viviendas y parte de las 500 Viviendas.

Durante estas recorridas, Blanc recoge testimonios alarmantes de la comunidad. Raquel, una vecina afectada, asegura que "nadie viene a dar una explicación, ni la empresa ni el Gobierno", y afirma que la inacción perjudica especialmente a quienes dependen del colectivo para cumplir con su jornada laboral. "Nos quedamos a pie", resume la vecina, quien además cuestiona la pésima calidad previa del servicio, con frecuencias de hasta dos horas y esperas a la intemperie frente a las inclemencias del tiempo.

A partir de estos planteos, la presidenta de la comisión considera que la problemática refleja la dura realidad que atraviesan miles de chaqueños. Asimismo, cuestiona que el gobernador, Leandro Zdero, atribuya en declaraciones mediáticas la responsabilidad de la suspensión de las líneas 2 y 106 BC únicamente a la empresa ERSA.

Para Blanc, “el Estado mantiene la obligación de garantizar la prestación de un servicio público esencial”, principio que se posiciona como uno de los ejes centrales del debate de este martes en la Legislatura provincial.