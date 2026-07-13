Secheep no atiende al público este lunes por el Día del Trabajador de la Electricidad
Puntos clave de la noticia
Sin atención presencial: Las oficinas comerciales de Secheep permanecen cerradas durante todo este lunes 13 de julio.
Motivo: Celebración del Día del Trabajador de la Electricidad.
Servicio garantizado: Se mantienen operativas las guardias técnicas de emergencia en toda la provincia para atender contingencias.
Canales de contacto habilitados: WhatsApp: 3644-377044
Teléfono gratuito: 0800-7777-589
RESISTENCIA (Julio de 2026). La empresa provincial de energía, Secheep, interrumpe este lunes 13 de julio la atención al público en todas sus oficinas comerciales con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador de la Electricidad. La medida alcanza a las distintas sedes administrativas distribuidas en la provincia del Chaco.
A pesar del cierre de los mostradores de atención presencial, la distribuidora estatal despliega guardias de emergencia operativas en todo el territorio chaqueño. De esta manera, las cuadrillas técnicas trabajan de forma continua para dar respuesta a posibles contingencias y asegurar la prestación normal del servicio eléctrico.
Para realizar consultas administrativas o reportar reclamos técnicos durante la jornada, la entidad pone a disposición sus canales digitales y telefónicos habituales. Los usuarios pueden gestionar sus solicitudes a través de la línea de WhatsApp (3644-377044) o mediante la central telefónica gratuita (0800-7777-589).
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