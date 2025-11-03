Gustavo Morales, electo como nuevo decano de la UTN Resistencia

En el marco de la asamblea de Facultad, el doctor Walter Gustavo Morales ha sido electo como nuevo decano de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica para el período 2025-2029. Lo acompañará en la gestión la doctora Noelia Soledad Pinto, quien asumirá el cargo de vicedecana.

Las nuevas autoridades han sido elegidas por la comunidad tecnológica de la Regional Resistencia, a través de sus 70 asambleístas, representantes de los claustros Docente, Estudiantil, No docente y Graduados, y asumirán formalmente sus funciones el próximo 19 de diciembre.

Los asambleístas que han hecho uso de la palabra durante la jornada, destacan los sólidos antecedentes académicos de Walter Morales, con más de 30 años de trayectoria en la Facultad, así como su liderazgo y capacidad para formar equipos de trabajo. También ponen énfasis en su visión clara sobre el futuro de la institución, su incansable dedicación, su vocación de diálogo, de escucha activa y búsqueda de la mejora continua, además de su integridad, su compromiso con el bienestar de la comunidad universitaria y su profunda entrega a la formación académica y humana.

Tras ser electo como nuevo decano, Morales expresa su agradecimiento "a todas las personas que hicieron posible esta asamblea", así como a quienes lo preceden en la conducción de la institución, Liliana Cuenca Pletsch y Jorge De Pedro, quienes "han sostenido con mucho trabajo un proyecto académico sólido, plural y humano", asumiendo la responsabilidad de "continuar ese camino con compromiso y esperanza". "Nuestra Facultad forma parte de una Universidad que nació como Universidad Obrera para democratizar el saber técnico y científico, para abrir oportunidades y acompañar el desarrollo de una Argentina más justa, libre y soberana. Y esa misión, que heredamos de muchas generaciones de trabajadores, de docentes, de estudiantes, de profesionales, nos convoca hoy a seguir trabajando, transformando esta educación en una herramienta de movilidad social y de desarrollo nacional", concluye.

La flamante vicedecana, Noelia Pinto, por su parte, destaca al equipo docente de la institución "por su infinita vocación de servicio"; al personal nodocente, por su trabajo "muchas veces silencioso, pero constante, y que hace posible el funcionamiento de la Facultad"; a las personas graduadas "que llevan con orgullo, en cada proyecto, en cada obra, en cada empresa, dentro y fuera del país, el logo de UTN", constituyéndose en el "reflejo de la misión que tenemos como Universidad, de formar profesionales no solamente con excelencia técnica, sino con compromiso social"; y a los estudiantes, "la razón de ser de esta institución".