"Con la pretendida modernización laboral se quiere engañar a los trabajadores", sostiene Aranda

Tras reunirse con diputados nacionales de Frente Patria, el senador nacional Jorge Capitanich asegura que van a formar una bancada consolidada. “Tenemos que constituir un bloque compacto para defender los intereses del Chaco”, afirma.
El titular de la cartera productiva chaqueña, Oscar Dudik, expresa preocupación por la suspensión de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Alerta por las inquietudes que provoca la medida.
En el marco del debate por la Reforma Laboral en el Senado de la Nación, la CGT en Chaco se moviliza con el acompañamiento de organizaciones sindicales. Muestra en las calles el descontento con los cambios en las normas laborales que propicia el gobierno nacional
La dirigente del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda afirma que con la pretendida modernización laboral se quiere engañar a los trabajadores. En conversación con Chaco On Line sostiene que "es sinónimo de retroceso, quita de derechos laborales que nos han costado luchas y sangre”, afirma
Este 20 de diciembre se conmemora en la provincia del Chaco, el Día del Mensajero, una fecha establecida por la Ley provincial N° 2764. Es en reconocimiento a una actividad esencial que, desde hace décadas, sostiene el funcionamiento cotidiano de la economía, el comercio y los servicios.