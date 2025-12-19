"Con la pretendida modernización laboral se quiere engañar a los trabajadores", sostiene Aranda

La dirigente del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Graciela Aranda afirma que con la pretendida modernización laboral se quiere engañar a los trabajadores. En conversación con Chaco On Line sostiene que "es sinónimo de retroceso, quita de derechos laborales que nos han costado luchas y sangre”, afirma

La referente de los judiciales, Graciela Aranda, expresa rechazo a las modificaciones pretendidas a  las leyes que rigen el trabajo. Acompaña a la manifestación de la Confederación General del Trabajo en las calles que rodean a la plaza céntrica de la capital provincial. 

 

La secretaria general del SEJCh, Graciela Aranda, en declaraciones a Chaco On Line expresa preocupación ante el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Considera que “se está queriendo engañar a los trabajadores” y  comparte junto a otros secretarios generales que han participado en esta movilización del  rechazo a la denominación modernización, “que realmente no tiene nada de modernización, todo lo contrario es retroceso, sinónimo de quita de derechos laborales que nos han costado luchas y sangre, esto de los derechos laborales, las conquistas, los logros realmente fueron a través de las luchas de los trabajadores, costó sangre, sudor y lágrimas y hoy de un plumazo nos quieren quitar y disfrazan con palabras bonitas y palabras desconocidas”, ratifica el abierto rechazo a la idea de modernización.

 

 

En esa línea, Aranda explica que “se basan y se quieren escudar a través de las plataformas virtuales y hoy están en relevancia en el mundo del trabajo, pero no tienen nada que ver eso con la normativa que quieren implementar, con trabajo esclavo, nos adherimos totalmente a la lucha como trabajadores activos y por supuesto en nombre de nuestros jubilados”, reafirma su línea de pensamiento.

 

Reafirma su rechazo a los cambios que propicia el gobierno nacional. “Nada debe modificarse en cuanto a los derechos laborales, la jornada limitada, el convenio colectivo y el derecho a sindicalizarse”, destaca.

 

 

Asimismo, dirigente gremial afirma  que “las leyes laborales tienen que ser progresivas”, a la vez que insta a reivindicar las conquistas para los trabajadores, tras recordar que, “no fueron gratis, sino producto de luchas históricas” para el sector.

 

Este 20 de diciembre se conmemora en la provincia del Chaco, el Día del Mensajero, una fecha establecida por la Ley provincial N° 2764. Es en reconocimiento a una actividad esencial que, desde hace décadas, sostiene el funcionamiento cotidiano de la economía, el comercio y los servicios.

El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco realiza las elecciones de renovación de la Comisión Directiva; Comisión Revisora de Cuentas y los delegados a la a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Con lista única, ratifica la conducción de Sebastián Acosta.

