"Con la pretendida modernización laboral se quiere engañar a los trabajadores", sostiene Aranda

La referente de los judiciales, Graciela Aranda, expresa rechazo a las modificaciones pretendidas a las leyes que rigen el trabajo. Acompaña a la manifestación de la Confederación General del Trabajo en las calles que rodean a la plaza céntrica de la capital provincial.

La secretaria general del SEJCh, Graciela Aranda, en declaraciones a Chaco On Line expresa preocupación ante el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Considera que “se está queriendo engañar a los trabajadores” y comparte junto a otros secretarios generales que han participado en esta movilización del rechazo a la denominación modernización, “que realmente no tiene nada de modernización, todo lo contrario es retroceso, sinónimo de quita de derechos laborales que nos han costado luchas y sangre, esto de los derechos laborales, las conquistas, los logros realmente fueron a través de las luchas de los trabajadores, costó sangre, sudor y lágrimas y hoy de un plumazo nos quieren quitar y disfrazan con palabras bonitas y palabras desconocidas”, ratifica el abierto rechazo a la idea de modernización.



En esa línea, Aranda explica que “se basan y se quieren escudar a través de las plataformas virtuales y hoy están en relevancia en el mundo del trabajo, pero no tienen nada que ver eso con la normativa que quieren implementar, con trabajo esclavo, nos adherimos totalmente a la lucha como trabajadores activos y por supuesto en nombre de nuestros jubilados”, reafirma su línea de pensamiento.

Reafirma su rechazo a los cambios que propicia el gobierno nacional. “Nada debe modificarse en cuanto a los derechos laborales, la jornada limitada, el convenio colectivo y el derecho a sindicalizarse”, destaca.

Asimismo, dirigente gremial afirma que “las leyes laborales tienen que ser progresivas”, a la vez que insta a reivindicar las conquistas para los trabajadores, tras recordar que, “no fueron gratis, sino producto de luchas históricas” para el sector.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas