Capitanich vuelve a quedar al frente de la conducción del PJ chaqueño
Jorge Capitanich encabeza la nueva conducción del Consejo Provincial, acompañado por la intendenta de Fuerte Esperanza, Inés Ortega Bulinki Correa, intendenta de Fuerte Esperanza.
Un comunicado del Consejo Provincial del PJ chaqueño define que las nuevas autoridades sintetizan “experiencia, territorio y renovación, con una clara impronta de unidad y apertura hacia todos los sectores del movimiento”.
Se remite a las últimas elecciones, con las cuáles “el peronismo chaqueño consolidó una nueva etapa de unidad, reconstrucción y fortalecimiento político al renovar sus autoridades partidarias”.
Así también asegura que “La nueva conducción expresa un peronismo que se abre al diálogo y al trabajo colectivo en toda la provincia, con la decisión de reconstruir la fuerza en cada comunidad y cada espacio de participación”.
En esa misma línea, afirma que “la dupla representa la articulación entre la trayectoria de gestión y la nueva generación de dirigentes que buscan interpretar el nuevo presente político y social nacional, regional y local.
Al reafirmar su presencia en la conducción partidaria, Jorge Capitanich expresa: “Este es un tiempo de reorganización, de encuentro y de trabajo colectivo. Más del 45 por ciento de los chaqueños nos eligieron en la última elección, esto habla de un movimiento que no baja los brazos y que busca construir a partir de la escucha, el trabajo y la representación en todo el territorio”.
En tanto, la nueva conducción cuenta también con la representación del movimiento obrero, con Isaías Alegre, referente de la CGT, quien aportará la mirada de los trabajadores y trabajadoras como segundo vicepresidente.
Mientras tanto, la nueva conducción del Congreso partidario chaqueño presenta a Miguel Sotelo, del espacio Primero Chaco, y a la diputada María Luisa Chomiak, ratificando “la voluntad de construir un peronismo unido, plural, participativo y representativo de todas las miradas”.
