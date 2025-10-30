Caso Cecilia: Retoma este jueves 30 , la selección de jurados

Este jueves 30, desde las 8 horas, en el Centro de Convenciones Gala, retoma la audiencia de selección de jurados en el caso Cecilia Strzyzowsky. Será el turno de los abogados de las defensas de Emerenciano Sena y Gustavo Melgarejo para hacer preguntas a la segunda tanda de los potenciales jurados.

Un nuevo cuarto intermedio, hasta este jueves a las 8, ha sido definido por la jueza técnica Dolly Fernández en la audiencia de selección de jurados de la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" que se desarrolla en el Centro de Convenciones Gala. 

Durante la segunda jornada prosigue el normal desarrollo de la voir dire con los 119 de los 123 potenciales jurados que quedan de la primera convocatoria a ellos las partes les han hecho una serie de preguntas. La ronda ha iniciado con los integrantes del Equipo Fiscal Especial: Martín Bogado, Nelia Velázquez y Jorge Cáceres Olivera y los querellantes Gustavo Briend (por Gloria Romero) y Juan Ignacio Díaz por la subsecretaria de Género y Diversidad. Luego ha sido del turno de las defensas: Gabriela Tomlejnovic (por César Sena), Elena Puente (representante de Fabiana González y Gustavo Obregón, y Celeste Ojeda (por Marcela Acuña y Griselda Reynoso). En tanto que el jueves lo harán Ricardo Osuna, Olga Mongelós (ambos por Emerenciano Sena) y Mónica Sánchez (en representación de Gustavo Melgarejo). Además ha quedado dispensada la tercera tanda de potenciales jurados que originalmente habían sido citados para el jueves 30.

Desde el viernes 31 las audiencias se desarrollarán en el Centro de Estudios Judiciales (Juan B. Justo 42) y continuarán 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 20 de noviembre en el horario de 8 a 17.

Cuando quede conformado el jurado las instancias que continuarán son: instrucciones iniciales, alegatos de apertura, producción de la prueba, alegatos de clausura, instrucciones finales, deliberación y veredicto. 

En la causa están imputados: 
- Cesar Mario Alejandro Sena: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de autor (artículo  80 inciso 1° y 11° del Código Penal en función de la Ley N°26.485).
- Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña: por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en carácter de partícipes primarios (artículo 80 inciso 1° y 11° y artículo 45 todos del Código Penal).
- Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso: por el delito de Encubrimiento agravado (artículo 277 inciso 3° acápite "A" en función del inciso 1° acápite "B" del Código Penal).

