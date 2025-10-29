Promueven la prevención del suicidio

Esta tarea busca ayudar a la población a llevar de una mejor manera los avatares de su vida cotidiana, laboral, productiva, educativa y social. Entre tantos, uno de los grandes ejes será el estrés laboral que demanda consultas permanentes por parte de empresas y trabajadores de la región, así como la prevención del suicidio en jóvenes y adolescentes del NEA, cuyos índices escalan a niveles alarmantes.

La actividad será gratuita y abierta a todo público el jueves 30 de octubre de 2025, desde las 17, en la esquina de las avenidas Costanera y 3 de Abril de Corrientes capital. Estará protagonizada por más de 140 estudiantes y más de 10 profesores y directivos de las carreras de Licenciatura en Psicología, Psicopedagogía y Publicidad de la Universidad de la Cuenca del Plata.

La universidad, en sus diferentes sedes del Nordeste argentino como las de Corrientes, Goya, Paso de los Libres, Resistencia, Sáenz Peña, Formosa y Posadas, cuenta con cientos de estudiantes de Psicología, Psicopedagogía y Publicidad. Estas tres carreras tienen una duración de 5 y 4 años de cursado y elevan todos los años sus matrículas por una alta demanda de la juventud en esas disciplinas.

Los docentes y estudiantes de las tres carreras de Cuenca del Plata dialogarán con vecinos sobre la atención de problemas de salud mental en las provincias del NEA. La gente podrá consultar sobre lugares y modalidades de atención por parte de psicólogos y psicopedagogos, además de otros detalles sobre la importancia de la salud mental para jóvenes, adultos y niños.

“La salud mental es muy importante para toda la población y con esta iniciativa, que empezó el año pasado, desde la Cuenca del Plata asumimos el compromiso de concientizar, prevenir y promocionar la salud mental, para que toda la comunidad sepa que puede recurrir a profesionales como psicólogos y psicopedagogos ante la necesidad de mejorar su calidad de vida”, expresa la directora de la Licenciatura en Psicología, Joaquina Pedroso (Esp. Ma.).

Pedroso manifiesta que “en este contexto tan particular que nos atraviesa, la salud mental ha quedado relegada a un plano secundario y eso es preocupante. Creemos que tenemos que seguir insistiendo, resistiendo y por sobre todo hablando, porque siguen existiendo aún muchos mitos, estigmas y prejuicios, que son necesarios revisar y desmontar. Porque la salud mental es cosa de todos, porque nadie se salva solo sino con otros. Por eso decidimos salir a la calle el 30 de Octubre, junto a nuestros futuros profesionales y docentes, para decir: acá estamos para acompañarlos”.

En tanto, el director de la Licenciatura en Psicopedagogía, licenciado Gustavo Altabe, explica que “la salud mental es fundamental para mejorar el aprendizaje de niños y jóvenes en el ámbito escolar porque juntos podemos crear un entorno de apoyo y comprensión para nuestros estudiantes”.

Por su parte, la directora de la Licenciatura en Publicidad, licenciada Cecilia Veloso Balbastro, dice que “los docentes y estudiantes están muy interesados en promocionar la salud mental y la Universidad pone en práctica sus recursos y conocimientos para que la gente sepa sobre la importancia de la psicología y de la psicopedagogía para la sociedad”.

En tanto, Veloso Balbastro considera que “así como la publicidad es fundamental para el desarrollo de la producción económica regional como el comercio, la industria y los servicios, es muy importante para promocionar la salud mental para que la sociedad sepa que cuenta con herramientas para mejorar su calidad de vida”.