La Libertad Avanza en Sáenz Peña: Zdero destaca la importancia del "compromiso ciudadano y del trabajo colectivo"

En el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza presenta a sus candidatos a senadores y diputados nacionales en Sáenz Peña. Con el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero van al encuentro de vecinos, independientes, militantes y referentes locales.

Los aspirantes a senadores y diputados nacionales de la lista 503, presentan en Presidencia Roque Sáenz Peña sus propuestas “de orden, trabajo y cambio”. Acompañados por Leandro Zdero, el encuentro sirve para “ratificar el compromiso de continuar mejorando la calidad de vida de las familias chaqueñas a través del trabajo conjunto entre el municipio, con Bruno Cipolini y la provincia”.





Durante su mensaje, Zdero resalta la importancia del compromiso ciudadano y del trabajo colectivo para transformar la provincia. “El Chaco sale adelante desde la solidaridad, desde el esfuerzo y desde el trabajo”, señala. ”Nos gusta saber que podemos contar con muchos chaqueños comprometidos para que la provincia siga avanzando”. Así también admite los cambios producidos en áreas destacadas como clave salud, educación y seguridad. “Decían que no era posible mejorar la educación y lo hicimos. Ordenamos la provincia, equipamos hospitales, incorporamos médicos y ambulancias, y generamos futuro con trabajo, orden e inversiones”, subraya.



Zdero además hace referencia a los años de gobiernos kirchneristas en Chaco, marcando un contraste con la actual gestión: “Fueron más de dos décadas en las que se miraba para otro lado. Mientras escondían medicamentos vencidos, nosotros llevamos más médicos a los hospitales. Se metieron con la educación, con la salud y hasta con lo más preciado: la vida, dejando avanzar al narcotráfico. En cambio, hoy somos la gestión que más combate el narcotráfico y más droga secuestró en el país”, resalta.





En última instancia, hace un llamado a los chaqueños a acompañar con su voto el cambio iniciado en 2023: “No es una elección más, es una elección que define el futuro del Chaco. Imagínense si en poco tiempo logramos tanto, lo que vendrá será aún mejor para todos los chaqueños”, finaliza.