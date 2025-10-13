Javier Milei visita Resistencia, hoy sábado 11, como parte de su gira federal. Encabeza un acto en plaza Belgrano junto al gobernador Leandro Zdero.
La Libertad Avanza en Sáenz Peña: Zdero destaca la importancia del "compromiso ciudadano y del trabajo colectivo"
Candidatos a diputados nacionales y senadores de La Libertad Avanza exponen sus propuestas en Presidencia Roque Sáenz Peña. Respaldados por el gobernador Leandro Zdero destacan "la importancia del compromiso ciudadano y del trabajo colectivo".
En el marco de la campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales, La Libertad Avanza presenta a sus candidatos a senadores y diputados nacionales en Sáenz Peña. Con el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero van al encuentro de vecinos, independientes, militantes y referentes locales.
Los aspirantes a senadores y diputados nacionales de la lista 503, presentan en Presidencia Roque Sáenz Peña sus propuestas “de orden, trabajo y cambio”. Acompañados por Leandro Zdero, el encuentro sirve para “ratificar el compromiso de continuar mejorando la calidad de vida de las familias chaqueñas a través del trabajo conjunto entre el municipio, con Bruno Cipolini y la provincia”.
Durante su mensaje, Zdero resalta la importancia del compromiso ciudadano y del trabajo colectivo para transformar la provincia. “El Chaco sale adelante desde la solidaridad, desde el esfuerzo y desde el trabajo”, señala. ”Nos gusta saber que podemos contar con muchos chaqueños comprometidos para que la provincia siga avanzando”. Así también admite los cambios producidos en áreas destacadas como clave salud, educación y seguridad. “Decían que no era posible mejorar la educación y lo hicimos. Ordenamos la provincia, equipamos hospitales, incorporamos médicos y ambulancias, y generamos futuro con trabajo, orden e inversiones”, subraya.
Zdero además hace referencia a los años de gobiernos kirchneristas en Chaco, marcando un contraste con la actual gestión: “Fueron más de dos décadas en las que se miraba para otro lado. Mientras escondían medicamentos vencidos, nosotros llevamos más médicos a los hospitales. Se metieron con la educación, con la salud y hasta con lo más preciado: la vida, dejando avanzar al narcotráfico. En cambio, hoy somos la gestión que más combate el narcotráfico y más droga secuestró en el país”, resalta.
En última instancia, hace un llamado a los chaqueños a acompañar con su voto el cambio iniciado en 2023: “No es una elección más, es una elección que define el futuro del Chaco. Imagínense si en poco tiempo logramos tanto, lo que vendrá será aún mejor para todos los chaqueños”, finaliza.
La Libertad Avanza en Margarita Belén: “La defensa del Chaco se da con hechos, no con discursos”. sostiene Zdero
El gobernador Leandro Zdero apoya a los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza en su recorrida en Margarita Belén. “La defensa del Chaco se da con hechos, no con discursos”, afirma.
García anticipa el pedido de tratamiento urgente de la emergencia forestal
El postulante a diputado nacional por Frente Patria, Juan Manuel García también pide la declaración de la emergencia forestal. Anticipa la presentación de un documento en la Legislatura para que se trate de manera urgente esta medida “para defender el trabajo”.
La Libertad Avanza en Makallé, Tirol y La Escondida: Zdero insta "a defender el futuro del Chaco"
En La Escondida, Makallé y en Puerto Tirol La Libertad Avanza presenta sus candidatos a senadores y diputados nacionales. Leandro Zdero insta a sostener el cambio, a participar activamente en las elecciones del 26 de octubre y a defender el futuro del Chaco.
El candidato a senador nacional por Fuerza Patria adelanta que la tarea en el Congreso apuntará a concretar el Segundo Puente Chaco- Corrientes. También el del Bermejo-Ñeembucú; además de la llegada del gasoducto a la provincia.
Zdero en Bermejito: Solicita el respaldo de los vecinos "para no volver al pasado"
Leandro Zdero, junto a los candidatos a senadores y diputados nacionales de La Libertad Avanza lleva la propuesta de orden, renovación y transparencia a Villa Río Bermejito en vistas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Solicita el respaldo de los vecinos “para no volver al pasado que tanto daño le hizo al Chaco y al país”.