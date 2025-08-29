Legisladores justicialistas piden sanción para Charole

Encuentro Cívico expresa apoyo electoral a la propuesta electoral presentada por la conducción de la UCR, en vistas de las elecciones de octubre próximo. Ratifica el acompañamiento al gobernador Zdero y reafirma el compromiso de terminar con el kirchnerismo.
Legisladores justicialistas piden ante el Tribunal de Disciplina partidario la sanción de la diputada provincial Andrea Charole. Acusan de ”inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador” y “particularmente contra el sector docente” vivida durante la sesión del miércoles 21 en el tratamiento de la cláusula gatillo.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Diputados provinciales que integran el bloque justicialista presentan ante Tribunal de Disciplina del PJ un “pedido para que se sancione la situación de traición que vivió el sector de los trabajadores docentes en la última sesión”.
Plantean a través de una nota el pedido para que “este hecho debe ser un punto de inflexión para que nuestro querido Partido empiece a cambiar”.
“En el peronismo no puede seguir valiendo todo lo mismo: es momento de recuperar los valores y principios que nos dieron identidad y nos hicieron grandes”, expresan en la presentación del escrito.
Exponen lo sucedido en la sesión legislativa del miércoles 21 de agosto reciente, vinculado “con la actuación de la diputada provincial Andrea Charole, quien en instancias previas había acompañado con su firma el proyecto impulsado por la oposición referido al restablecimiento de la cláusula gatillo, iniciativa que reunió 17 firmas de diputados que conformamos el arco opositor”.
Consideran que “lo sucedido genera serias sospechas sobre las motivaciones detrás del cambio repentino de postura, dando lugar a la presunción de un accionar que no solo mancha la política, sino que resulta especialmente grave en un contexto socioeconómico tan delicado como el que atraviesa nuestra provincia afectando la confianza ciudadana y debilitando las instituciones”.
Remarcan que estas son “conductas graves que configuran inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador y la doctrina del movimiento sino que ostenta directamente contra los y las trabajadores, columna vertebral del peronismo, y particularmente contra el sector docente, con quienes se ha trabajado mancomunadamente en la elaboración de este proyecto destinado a reparar las acciones que el gobierno provincial viene ejecutando de manera canalla contra las y los chaqueños”.
Suscriben este pedido los diputados provinciales Analía Flores; Mariela Quirós; Nicolás Slimel, María Pía Chiacchio Cavana; Rodrigo Ocampo; Paola Benítez; Santiago Pérez Pons y Rubén Guillón.
En Casa por la Memoria, este jueves 4, a partir de las 18 horas, destacados especialistas expondrán un balance de lo realizado para visibilizar la memoria histórica. El panel estará integrado por el coordinador del Registro Único de la Verdad, Juan Carlos Fernández; el investigador del Conicet, Emilio Crenzel y la doctora en Ciencias Sociales, Claudia Calvo, investigadora sobre el papel de la mujer rural.
Las Breñas reafirma su compromiso ambiental y solidario con el envío de tapitas plásticas
La Municipalidad de Las Breñas envía tapitas plásticas recolectadas en contenedores municipales, en el marco de la campaña que combina cuidado del ambiente con solidaridad social. Son entregadas a la Casa de la Madre y el Niño, en Resistencia para generar recursos para el sostenimiento.
La sexta edición del Black Friday Interior han anunciado autoridades de Fechaco; CAME; Nuevo Banco del Chaco y tarjeta Naranja. Se realizará el 5 y 6 de septiembre en locales comerciales de la provincia, excepto Resistencia.
Aptasch va a paro el jueves 28
Aptasch anuncia un paro de 24 horas, para el jueves 28 con concentración en el hospital Perrando. Manifestará el rechazo al veto a la emergencia pediátrica; repudio al congelamiento salarial y urgencia de poner fin a la precarización laboral; reclamo por un modelo de salud que sea accesible para toda la población.
La línea que marca el nivel de pobreza en el Gran Resistencia y Sáenz Peña alcanza los $ 1.110.004,80, según los datos ofrecidos por el Isepci Chaco. En tanto, el grado de indigencia llega a $361.405.