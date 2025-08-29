Legisladores justicialistas piden sanción para Charole

Legisladores justicialistas piden ante el Tribunal de Disciplina partidario la sanción de la diputada provincial Andrea Charole. Acusan de ”inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador” y “particularmente contra el sector docente” vivida durante la sesión del miércoles 21 en el tratamiento de la cláusula gatillo.

PJ-Diputados-provinciales-piden-sancion-para-Andrea-Charole-25-08-29-02
Nota presentada por diputados provinciales justicialistas ante el Tribunal de Disciplina del PJ

Diputados provinciales que integran el bloque justicialista presentan ante Tribunal de Disciplina del PJ un “pedido para que se sancione la situación de traición que vivió el sector de los trabajadores docentes en la última sesión”. 

 

Plantean a través de una nota el pedido para que “este hecho debe ser un punto de inflexión para que nuestro querido Partido empiece a cambiar”.

 

“En el peronismo no puede seguir valiendo todo lo mismo: es momento de recuperar los valores y principios que nos dieron identidad y nos hicieron grandes”, expresan en la presentación del escrito.

 

Exponen lo sucedido en la sesión legislativa del miércoles 21 de agosto reciente, vinculado “con la actuación de la diputada provincial Andrea Charole, quien en instancias previas había acompañado con su firma el proyecto impulsado por la oposición referido al restablecimiento de la cláusula gatillo, iniciativa que reunió  17 firmas de diputados que conformamos el arco opositor”.

 

PJ-Diputados-provinciales-piden-sancion-para-Andrea-Charole-25-08-29-01

Consideran que “lo sucedido genera serias sospechas sobre las motivaciones detrás del cambio repentino de postura, dando lugar a la presunción de un accionar  que no solo mancha la política, sino que resulta especialmente grave en un contexto socioeconómico tan delicado como el que atraviesa nuestra provincia afectando la confianza ciudadana y debilitando las instituciones”.

 

Remarcan que estas son “conductas graves que configuran inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador y la doctrina del movimiento sino que ostenta directamente contra los y las trabajadores, columna vertebral del peronismo, y particularmente contra el sector docente, con quienes se ha trabajado mancomunadamente en la elaboración de este proyecto destinado a reparar las acciones que el gobierno provincial viene ejecutando de manera canalla contra las y los chaqueños”.

 

Suscriben este pedido los diputados provinciales Analía Flores; Mariela Quirós; Nicolás Slimel, María Pía Chiacchio Cavana; Rodrigo Ocampo; Paola Benítez; Santiago Pérez Pons y Rubén Guillón.

 

