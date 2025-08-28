La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff denuncia desidia en el sistema, con una serie de graves irregularidades detectadas a través de una auditoría interna. Plantea el cobro de sueldo de docentes fallecidos o que iven fuera del país.
Docentes bibliotecarios: Desde el 1 de septiembre, inscriben a Interinatos y Suplencias
El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, hace saber a docentes bibliotecarios de toda la provincia la apertura de inscripción para aspirantes a interinatos y suplencias, Periodo Ordinario 2025, para listas 2026. Esta se llevará a cabo desde el 1 de septiembre y hasta el 15 de octubre.
La inscripción puede realizarse a través de la plataforma Tu Gobierno Digital - aplicación SIE, ingresando a Junta de Biblioteca - Interinatos y suplencias – Nueva inscripción; completando allí la inscripción electrónica, subiendo la documentación en formato PDF y en las solapas correspondientes. También puede hacerse por correo postal, enviando por cualquier medio de correo postal el formulario de inscripción y la documentación a presentar a: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -.Junta de Clasificación de Biblioteca - Gobernador Bosch 99- Nave 3 - Resistencia 3500- Chaco. O bien de manera presencial, personalmente o por terceros autorizados, en el horario de 8 a 15 en la sede de la mencionada Junta, ubicada en calle Gobernador Bosch 99- Nave 3.
Por consultas, escribir a [email protected].
Fracasa la sesión de la comisión de Hacienda de la Legislatura que debía tratar el proyecto de cláusula gatillo. Diputados justicialistas reafirman que insistirán en el tratamiento.
La diputada provincial Zulma Galeano, presidenta de la comisión de Educación, dice que el tratamiento del proyecto de cláusula gatillo va a depender de los consensos. Detalla que hay despacho divididos, con dos despachos.
19 instituciones educativas en todo el Chaco se circunscriben a la categoría de escuelas públicas de gestión social. Deberán normalizar su situación con plazo hasta diciembre de este año.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, asegura sentir el respaldo de los docentes. Dice que desde el inicio de la gestión ha aumentado el 200% los salarios docentes pero señala que "la realidad presupuestaria no permite nuevos incrementos".
Más de 400 niños y adolescentes exhiben la educación de destreza física en el CEF N°1
El Centro de Educación Física (CEF) Nº 1 “Miguel Ángel Campos” de Resistencia concreta la exhibición de invierno, en el microestadio del CEF N°1. Participan más de 400 niños y adolescentes de esta muestra de destreza física.