Docentes bibliotecarios: Desde el 1 de septiembre, inscriben a Interinatos y Suplencias

El Ministerio de Educación, a través de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, hace saber a docentes bibliotecarios de toda la provincia la apertura de inscripción para aspirantes a interinatos y suplencias, Periodo Ordinario 2025, para listas 2026. Esta se llevará a cabo desde el 1 de septiembre y hasta el 15 de octubre.

La inscripción puede realizarse a través de la plataforma Tu Gobierno Digital - aplicación SIE, ingresando a Junta de Biblioteca - Interinatos y suplencias – Nueva inscripción; completando allí la inscripción electrónica, subiendo la documentación en formato PDF y en las solapas correspondientes. También puede hacerse por correo postal, enviando por cualquier medio de correo postal el formulario de inscripción y la documentación a presentar a: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología -.Junta de Clasificación de Biblioteca - Gobernador Bosch 99- Nave 3 - Resistencia 3500- Chaco. O bien de manera presencial, personalmente o por terceros autorizados, en el horario de 8 a 15 en la sede de la mencionada Junta, ubicada en calle Gobernador Bosch 99- Nave 3.

Por consultas, escribir a [email protected].