Moser: El programa libertario provoca "un combo explosivo"

Lucho Moser alerta por “la debacle que causa el programa libertario en la economía real. Es un combo explosivo que atenta contra los empresarios y los trabajadores”, advierte.

El diputado provincial electo por el Frente Chaco Merece Más, Lucho Moser critica el rumbo económico del gobierno nacional y alerta sobre su impacto en el empleo y la producción.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 han cerrado 15.564 empresas en todo el país y se han perdido 223.537 empleos registrados.



En ese mismo período, el Chaco experimenta una pérdida de 733 empleadores y la destrucción de 4.699 puestos de trabajo. Para Moser, estas cifras son la prueba concreta de que el modelo económico de Javier Milei -y replicado al pie de la letra en la provincia por Leandro Zdero- “es inviable y atenta contra la producción nacional”.

“Estas pérdidas de capital y empleo tienen relación directa con el modelo económico libertario: los empresarios sufren la caída de consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y los incrementos de costos por la suba de los servicios públicos, lo que afecta directamente su rentabilidad”, subraya.

Para el legislador justicialista “se genera un combo explosivo: se desploman las ventas, suben los costos y los productos importados compiten en condiciones desiguales”.

“Algunos empresarios resisten, otros quiebran. Esto ya lo vivimos en los 90: la historia se repite”, enfatiza.

Moser plantea la necesidad de “recuperar el poder adquisitivo del salario para reactivar el consumo y las ventas de las pymes”, además de “regular el comercio exterior para defender la producción local y el trabajo argentino”.

Y concluye: “No alcanza con estabilizar la macroeconomía, tenemos que reactivar la micro, la economía real. De lo contrario, se seguirán destruyendo empresas y empleos”.