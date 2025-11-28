Juran los senadores chaqueños Godoy, Schneider y Capitanich



La ceremonia se desarrolla en el recinto de la Cámara alta, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Con solemnidad, 23 de los 24 senadores electos en octubre pronuncian el tradicional “Sí, juro”, mientras las miradas se concentran en la renovación política que marca el inicio de un nuevo período legislativo.



Por Chaco, Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, ambos de La Libertad Avanza, se integran al bloque oficialista con la promesa de acompañar el proceso de transformación impulsado por el presidente Javier Milei. A su lado, Jorge Capitanich, referente de Fuerza Patria y exgobernador, regresa al Senado como voz de la oposición, reafirmando su compromiso con la defensa de los intereses chaqueños desde una perspectiva crítica.



El juramento simboliza la pluralidad política de la provincia: dos senadores alineados con el oficialismo libertario y uno con la oposición peronista. La representación chaqueña se proyecta así hacia un escenario nacional donde cada voto adquiere peso en debates clave sobre reformas económicas y sociales.



El acto concluye con aplausos y saludos protocolares. Los nuevos senadores chaqueños se instalan en sus bancas, mientras la Cámara alta inaugura un período que promete tensiones, acuerdos y decisiones de alto impacto para el país y para Chaco.

⚖️ Mandato y bloques



• Los tres senadores chaqueños tendrán mandato hasta 2031, formando parte de los bloques de La Libertad Avanza (Godoy y Schneider) y Fuerza Patria (Capitanich).



• La jura refuerza la presencia libertaria en la Cámara Alta, aunque también marca el regreso de Capitanich como figura clave de la oposición.



🌐 Significado político



• Para Chaco, esta renovación implica una representación dividida: dos senadores alineados con el oficialismo libertario y uno con la oposición peronista.



• El equilibrio de fuerzas será relevante en debates sobre reformas económicas y sociales, donde cada voto puede ser decisivo.