“Octubre será el principio del final de Milei", afirma Lezcano
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria y dirigente de Libres del Sur, Patricia Lezcano afirma que “Octubre será el principio del final de Milei y su motosierra inhumana”. Lo hace, en el marco de declaraciones ofrecidas en la Peatonal de Resistencia.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
En horas de la mañana de este miércoles, la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria y dirigente de Libres del Sur, Patricia Lezcano, toma contacto con periodistas en la Peatonal de Resistencia, a quienes ofrece consideraciones sobre el actual escenario político y electoral a poco más de dos meses de las elecciones legislativas nacionales.
“En octubre hay que ponerle un freno a Milei y a sus políticas de ajuste, destrucción del tejido productivo y social y degradación de la persona a través de un discurso y un accionar violento y represivo , que no se puede y no se debe seguir tolerando”, manifiesta Lezcano.
Respecto a su rol en el Congreso expresa que “ voy a defender un proyecto colectivo e inclusivo de país, totalmente alejado del modelo de destrucción de la industria y el trabajo de los libertarios. Defenderé las empresas del Estado al servicio de un proyecto nacional y estaré al lado de los jubilados, los niños , las mujeres que padecen violencia, los trabajadores, en particular los del sector de salud y educación pública, así como junto a los vecinos empobrecidos de los barrios, todos víctimas hoy del odio y el plan de empobrecimiento general del gobierno libertario y sus aliados provinciales”.
Lezcano también señala que “desde Fuerza Patria vamos a trabajar sin descanso para que a nuestro Chaco y sus habitantes vuelva la obra pública que genera empleo, para que devuelvan los fondos retenidos que le corresponden al Insssep y para que se terminen los tarifazos impagables y se recupere el transporte público accesible y de calidad para todos nuestros comprovincianos”.
La candidata a diputada nacional es acompañada por Carlos Martínez, presidente de Libres del Sur, quien sostiene que “ estamos orgullosos de que Patricia nos represente como candidata en un Frente encabezado por Coqui Capitanich y Magda Ayala, y valoramos el necesario e imprescindible proceso de unidad política alcanzado para estas elecciones de octubre por catorce partidos, y estoy absolutamente convencido que derrotaremos al proyecto libertario de Milei y su aliado Zdero, punto de partida necesario para la reconstrucción y reparación nacional”.
También acompañan a Patricia Lezcano el dirigente y funcionario municipal de Puerto Vilelas, Rubén Torres y Sonia Cardozo, referente del sector territorial de Libres del Sur.
Aptasch en desacuerdo con proyecto de "reubicación estratégica" del personal de la administración pública
Aptasch expresa rechazo al proyecto de Ley de reubicación estratégica del personal de la administración pública. Advierte que amplía el poder del Estado sobre las condiciones laborales.
Ingreso al Poder Judicial: Inscriben desde el lunes 25 para auxiliar administrativo
La inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos estará abierta desde el 25 de agosto y el 10 de septiembre. De esta manera lo define el Superior Tribunal de Justicia, a través de la Resolución 812/25.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y tormentas para el nordeste argebtino, durante la jornada.Afectará, en primer lugar al sudoeste chaqueño durante la medianoche, mientras están ptevistas precipitaciones intensas psra esta tarde y noche.
Médicos, en operativo humanitario en El Impenetrable, denuncian violencia física de la Policía del Chaco, en Taco Pozo
Un grupo de médicos, en un operativo humanitario y sanitario en El Impenetrable chaqueño denuncian haber sido víctimas de violencia física por parte del jefe de policía de Taco Pozo. Señalan también que sufrieron “abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, aprehensión y secuestro ilegítimo de bienes”.
