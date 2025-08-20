“Octubre será el principio del final de Milei", afirma Lezcano

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria y dirigente de Libres del Sur, Patricia Lezcano afirma que “Octubre será el principio del final de Milei y su motosierra inhumana”. Lo hace, en el marco de declaraciones ofrecidas en la Peatonal de Resistencia.

En horas de la mañana de este miércoles, la candidata a diputada nacional por Fuerza Patria y dirigente de Libres del Sur, Patricia Lezcano, toma contacto con periodistas en la Peatonal de Resistencia, a quienes ofrece consideraciones sobre el actual escenario político y electoral a poco más de dos meses de las elecciones legislativas nacionales.

 

 

 

“En octubre hay que ponerle un freno a Milei y a sus políticas de ajuste, destrucción del tejido productivo y social y degradación de la persona a través de un discurso y un accionar violento y represivo , que no se puede y no se debe seguir tolerando”, manifiesta Lezcano.

 

 

Respecto a su rol en el Congreso expresa que “ voy a defender un proyecto colectivo e inclusivo de país, totalmente alejado del modelo de destrucción de la industria y el trabajo de los libertarios. Defenderé las empresas del Estado al servicio de un proyecto nacional y estaré al lado de los jubilados, los niños , las mujeres que padecen violencia, los trabajadores, en particular los del sector de salud y educación pública, así como junto a los vecinos empobrecidos de los barrios, todos víctimas hoy del odio y el plan de empobrecimiento general del gobierno libertario y sus aliados provinciales”.

 

 

 

Lezcano también señala que “desde Fuerza Patria vamos a trabajar sin descanso para que a nuestro Chaco y sus habitantes vuelva la obra pública que genera empleo, para que devuelvan los fondos retenidos que le corresponden al Insssep y para que se terminen los tarifazos impagables y se recupere el transporte público accesible y de calidad para todos nuestros comprovincianos”.

 

 

La candidata a diputada nacional es acompañada por Carlos Martínez, presidente de Libres del Sur, quien sostiene que “ estamos orgullosos de que Patricia nos represente como candidata en un Frente encabezado por Coqui Capitanich y Magda Ayala, y valoramos el necesario e imprescindible proceso de unidad política alcanzado para estas elecciones de octubre por catorce partidos, y estoy absolutamente convencido que derrotaremos al proyecto libertario de Milei y su aliado Zdero, punto de partida necesario para la reconstrucción y reparación nacional”.

 

 

También acompañan a Patricia Lezcano el dirigente y funcionario municipal  de Puerto Vilelas, Rubén Torres y Sonia Cardozo, referente del sector territorial de Libres del Sur.

 

