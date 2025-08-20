Tras finalizar la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados chaqueña que incluía en el temario, el tratamiento del proyecto de Ley de la Cláusula Gatillo, Chaco On Line mantiene contacto con la secretaria general del Sindicato de Educadores del Chaco (SECh), Soledad Efenberger, para conocer su opinión sobre el polémico desenlace.

"Fuimos expectantes porque había una ley, donde firmaban 17 diputados y para dar quórum necesitábamos de los 17 diputados. Hemos trabajado todos los sindicatos, el arco gremial en numerosas oportunidades como en la comisión de Educación y de Hacienda y Presupuesto, la verdad cuando se le dio despacho favorable para que pase a la sesión de la Cámara de Diputados. En ese contexto, hemos hablado con los distintos bloques, incluso anoche hemos estado frente a la Cámara de Diputados para entregar un pedido a los bloques, solicitándoles para que podamos ingresar al recinto y de paso escuchar esta propuesta de Ley de la Cláusula Gatillo”, expone, en contacto de Chaco On Line, con la dirigente del SECh.





Respecto a la controvertida definición, Efenberger considera que “fue una cuestión muy vergonzosa en todos los aspectos, y la verdad que lo que ha hecho la diputada Charole, lo digo con nombre, porque fue en un momento de confusión, si le daban tratamiento o no, o si se ingresaba a cartera o en un momento muy temprano que se dio una dudosa interpretación de la votación, que luego se logró que acompañe y luego desistir. Decir que no, que se vote y se mande a archivo, la verdad que es vergonzoso que por el voto de una diputada que dio su palabra. Hoy la cláusula gatillo no es ley, nos llevará un tiempo más, se va a recurrir a la justicia seguramente por la falta administrativas y legales, que se dio dentro del recinto. Un gobierno que se jactaba antes de reclamar esto; lo cierto es que todos los bloques han presentado durante veces anteriores los proyectos de cláusula gatillo y hoy es algo que todos los bloques desconocen cuando son oficialismo, eso deja un sabor muy amargo, sobre todo a la docencia en su conjunto y, a toda la provincia expectante, siguiendo en vivo de lo que fue este papelón”, lamenta la gremialista educadora.

Implementación de la Cláusula Gatillo

Efenberger recuerda que la cláusula gatillo “fue el discurso de campaña de gobernador Leandro Zdero, es verdad que la mayoría de la docencia acompañó con su voto justamente pensando en este cambio y fue autor de un proyecto de Ley de Cláusula Gatillo en el 2021 y hay otra propuesta de Ley, del entonces diputado Roy Nikisch y actual intendente de Resistencia y de otros bloques que han firmado años anteriores, del oficialismo”.

Respecto a cómo seguirá el reclamo por la implementación de la cláusula gatillo, la secretaria general del SECh dice que “hoy nos vemos truncado y en pausa como dice el gobernador. Vamos a hacer un balance y sacar un comunicado de prensa; vamos a estar reuniéndonos con todo el arco gremial y resaltar también que la docencia sola entendió la importancia de mantener la cláusula gatillo, cuestión que la hemos logrado”.

En relación a las diferentes opiniones de los legisladores estima que “hubieron muchas interpretaciones y la docencia hoy se hizo carne de esa cláusula gatillo, que para nosotros era como una ley y que desde hace 7 años consecutivos pedimos que no la saquen”.





Ante el controvertido resultado de la votación para el archivo del proyecto de Ley de la Cláusula Gatillo 1638/2025 asegura que ” se va dar evaluación y estaríamos viendo que se hace la semana próxima con las actividades que van a ir realizando”.

Como primera medida, anticipa la docente gremialista que “mañana se va a estar mostrando las distintas contradicciones de los distintos funcionarios, legisladores y del propio gobernador cuando estaban del otro lado del mostrador y vamos a estar mostrando todo eso con actividades y evaluando cuál va a ser la actividad de la semana próxima”.