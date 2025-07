Federación Sitech advierte sobre posible medida de fuerza en el reinicio escolar

Federación Sitech expresa su preocupación “ante el anuncio del Gobernador en el que se limitó a informar la fecha de acreditación de haberes para activos y pasivos sin hacer mención alguna a la aplicación de la cláusula gatillo correspondiente al segundo trimestre, anuncio que de más está decir, era esperado por la docencia en general”.

Más adelante, recuerda que “uno de los ejes de campaña de Zdero fue justamente la continuidad de la aplicación de la cláusula gatillo para el sector docente, sin embargo, parece que el estado de amnesia en el que vive el Gobernador lo llevará a no honrar su palabra y compromiso para con la docencia chaqueña”.

En esa línea, considera que “no es casual que desde lo que va de su gestión, el Gobernador Zdero jamás convocó a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo lo que evidencia su falta de apego a las instituciones democráticas y a las leyes como lo es nuestro Estatuto del Docente, y dice que no es casual, porque si hay algo que ha quedado demostrado es que el diálogo no es una de las virtudes de este gobierno, como sí lo es su falta de palabra ya que no hasta hace mucho tiempo el Gobernador se jactaba de ‘hablar directamente con los docentes, sin intermediarios’ y resulta que hoy, no solo hace anuncios de espalda a los trabajadores, sino que mientras todos los docentes esperaban el miserable anuncio, el Gobernador estaba más preocupado, por ensillar su caballo y ensayar su mejor foto para su próxima puesta en escena en la Cabalgata, que por dar respuestas a miles de trabajadores que están esperando no solo el pago de la cláusula gatillo, sino una recomposición salarial real que nos permita recuperar poder adquisitivo”.

Párrafos más abajo afirma que “una vez más, queda demostrado que los docentes son utilizados en épocas electorales por ávidos “encantadores” que cuando llegan al poder, no hacen más que traicionar al pueblo ajustándonos hasta el ahogamiento a la par que despilfarran ‘la nuestra’ en campañas propagandísticas con las que pretenden instalar la imagen de un Chaco próspero y un conductor mesiánico, que vale decir, lejos de conducirnos a ‘la tierra prometida’ nos está llevando al precipicio producto de la soberbia reinante que caracteriza a este Gobierno, por lo que le preguntamos Señor Gobernador: ‘de qué le sirvió a los trabajadores la política rastrera del Gobierno Provincial al Gobierno Nacional. Señor Gobernador, estas prácticas serviles al gobierno Nacional ya las conocemos, sus predecesores han recorrido idéntico camino y el único resultado fue hambrear al pueblo y usted Señor Gobernador en su afán de ser el “lacayo principal” está traicionando al pueblo chaqueño”, reafirma Federación Sitech.



Asimismo, recuerda que “producto de esa política alineada a Nación los docentes perdimos poder adquisitivo cuando nos quitaron el incentivo docente, y Usted, Señor Gobernador, lejos de protestar a Nación, mandó a esconderse a sus diputados nacionales y a su senador, que, dicho sea de paso, solo pisan el recinto para levantar la mano a su patrón Milei. Como si esto fuera poco, Usted Gobernador Zdero, como premio consuelo ante la pérdida del incentivo restituyó los nefastos montos en negros a través del concepto Aula, mecanismo chantajista por excelencia”.



Anticipando este escenario, el Congreso de Federación Sitech, realizado el pasado 19 de julio, ha analizado esta posible situación, por lo que ha dispuesto, “en caso de no concretarse el pago de la cláusula gatillo, concretar una medida de fuerza para el próximo 4 de agosto, acción que se agrega a la ya planificada concentración en contra turno en cada localidad”.