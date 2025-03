Ante la falta de convocatoria por parte de las autoridades del Partido Justicialista del Chaco, desde el Frente CER y Ahora Peronismo lamentan la fractura interna, cuestión que provoca la presentación de tres frentes electorales justicialistas distintos para competir en las próximas elecciones legislativas provinciales del 11 de mayo. A su vez, con la participación de dirigentes de distintos sectores y también representativos de todo el territorio chaqueño, ya gestionan la conformación de las listas de candidatos, no solo para los comicios de mayo, sino también para la disputa nacional de octubre y las internas partidarias de noviembre.

Los partidos y agrupaciones con ideales justicialistas que integran el Frente CER y que siguen el lema Ahora Peronismo, lamentan la actualidad que vive el Justicialismo del Chaco, por lo que insisten en el interés de lograr la unidad para conformar una “propuesta electoral seria y representativa”.

Al ver que la unidad del peronismo se encuentra cada vez más lejana, ya se trabaja en la conformación de una lista de candidatos a legisladores provinciales y nacionales, así como también en elaboración de una propuesta con dirigentes históricos de todo el Chaco para compitan en las elecciones internas del convocadas para noviembre por el “acéfalo e irregular” Consejo Provincial del Partido Justicialista. Siempre con el objetivo de que los afiliados puedan definir en las urnas a las personas adecuadas para comendar el partido y que sean las encargadas de convocar a todos los sectores justicialistas y lograr la tan “anhelada unidad peronista”.

Interna del PJ: históricos que luchen por la unidad

Luego de la polémica postergación de las internas del Partido Justicialista para noviembre, desde el Frente CER anticipan que presentarán candidaturas para disputar la conducción del peronismo chaqueño. Es por eso que ya se evalúa una propuesta con dirigentes históricos que estén desprendidos de interés a cargos electivos para el 2027 y que trabajen por una verdadera unidad de todos los sectores del PJ del Chaco. Junto a esta lista, también se plantea la creación de un instituto de planeamiento de políticas públicas que recaerá en el Consejo y el Congreso del PJ, con dirigentes de peso como Rafael González y Roberto Pruncini, respectivamente.

Los que serían elegidos por el CER para el Congreso Nacional

También se avanza en la propuesta de dirigentes para las elecciones legislativas nacionales de octubre. Para las listas de senadores y diputados nacionales figuran el ex gobernador Domingo Peppo y el cristinista José Mongeló, que estaría acompañados por la ex candidata a vicegobernadora del CER, Viviam Polini, así como posiblemente por Katia Blanc, propuesta por Sergio Massa, actual interventor del Frente Renovador.

El CER hacia las legislativas provinciales

La lista de diputados provinciales del Frente CER que sería presentada el próximo 22 de marzo, fecha límite para la presentación de candidatos, estaría integrada por dirigentes de distintas regiones que forman parte de este frente, como Patricia Alarcón del Partido Martín Fierro; Pablo Lavia del Partido Más Chaco; Rubén Herrera de Charata; Marcela Toma de Pampa del Infierno; el doctor Vladimir Miranda de Machagai; Andrea Charole y Ariel Peña de El Impenetrable Chaqueño; Javier Flor de Las Palmas; y Camila Núñez de Colonia Benítez. También podrían integran la lista el propio intendente de Villa Ángela, Adalberto Titi Papp, junto al abogado de Sáenz Peña, Ricardo Sánchez.

En la propuesta para el 11 de mayo y representando a Resistencia, se baraja la posibilidad de que Fabían Ríos, Alicia Frías y el ex presidente del Concejo capitalino Agustín Romero formen parte de la lista, así como también la ex candidata a intendenta de Resistencia, Elida Cuesta. Por otro lado, no extrañaría la inclusión de varios intendentes del interior, entre ellos Miguel Sotelo de San Bernardo, que se daría sobre la fecha límite.