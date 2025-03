"La creación de una junta de clasificación ad hoc es irregular, está mal y no existe", sostienen en la Coordinadora Docente

Ni bien conocida la Resolución que desestima el planteo de la lista 10 en la elección de representantes de los sindicatos en la junta de Clasificación de nivel Primario Resistencia, Chaco On Line mantiene contacto con Norberto Piñero, referente de la Coordinadora Docente y secretario general de Amet.

Ante la determinación de la ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, de convocar a elección de representantes docentes en la Junta de Clasificación de nivel Primario Resistencia, el referente de la Coordinadora Docente toma con cautela. “Vamos a esperar los pasos del Estado, estimo que va haber una convocatoria a fin de volver a tener otra Junta, nuestra, como ya lo hemos logrado en Biblioteca- inicial y en Primaria, o sea no cambia el panorama, vamos a ver la celeridad del Estado en convocar a elecciones sin que esto signifique la irregularidad que cometió el Ministerio al nombrar la Junta Ad Hoc, eso sigue siendo totalmente irregular”, insiste al inculpar a las autoridades del Ministerio de Educación.

“Irregularidades de la Junta Ad hoc”

“Lo que pasa es que cuando uno avanza sobre instituciones, en este caso instituciones que son docentes, nombrando cuatro representantes desde el Estado cuando en realidad tiene que haber tres representantes sindicales y uno del Estado, es sin duda una intervención del Estado en lo que significa la Junta Ad hoc, está establecida si o sí, para la Junta de creación, uno tiene que nombrar a alguien mientras se elige, la Junta está funcionando y la Junta Ad hoc está mal, no existe, es irregular y en eso vamos a seguir oponiéndonos”, reafirma tenazmente sus términos.

Consultado por Chaco On Line acerca de la anunciada convocatoria por Naidenoff, el referente de la Coordinadora Docente dice que “aún no ha aparecido, ni bien se haga vamos a armar la lista y vamos a participar con la lista 10, insisto para largar nuestras elecciones. Y bueno, Primaria no será la excepción, va haber que trabajar para triunfar en la Junta de Resistencia, vamos a prepararnos para ganar”, ratifica su intención de llevar los representantes de la lista 10 a cada Junta de Clasificación.

En referencia a la Junta de Clasificación de Resistencia, Piñero detalla que “es una Junta grande, un espacio muy amplio, la más importante que hay dentro de las elecciones, así que hay que trabajar para ganar”, instando al esfuerzo que tendrán que hacer los integrantes de la lista 10.

Función de las Juntas de Clasificación

En tanto, Piñero explica la función de las Juntas de Clasificación. “Lo que se hace es clasificar al docente sobre sus antecedentes, para los concursos, para su ingreso al trabajo, son elementos importantísimos para la vida del trabajador, para trabajar, ascender, por eso tan sensible para la gente, por eso no debiera tener una intervención, porque son organismos de los docentes que clasifican a los docentes, donde tienen su legajo y donde se inscriben, donde el docente puede participar de concursos, es importantísima la función de la Junta”, resalta.

En particular, precisa que “todas las Juntas tienen la misma función calificar y clasificar a los docentes, en la de Sáenz Peña la diferencia pueden ser la cantidad de legajos que poseen y la que tiene más legajos es la Junta de Técnica, que es una Junta provincial con gran cantidad de docentes y títulos que poseen”.

Asimismo, especifica que “la función de las Juntas de Clasificación es la misma en todos los niveles, Inicial, Biblioteca, Primaria, Superior o Secundario”.

Por otra parte, Piñero descarta que la intervención a la Junta de Clasificación Primaria tenga alguna relación política. “No tenemos ninguna relación con el gobierno, debe ser uno de los pocos ministerios que se ha aislado de los representantes de los trabajadores, así que no mejora ni empeora es la realidad que nos toca con este Ministerio”, se lamenta el dirigente de la Coordinadora.

Mientras, en estos días se da una lenta negociación en torno al salario docente. “La decisión que tomó el Estado es clara, esperemos que la Cláusula Gatillo sea mantenida y seguiremos pensando y reclamando, que haya un aumento por encima, los sueldos han quedado por debajo de la línea de pobreza cómodamente”, reafirma su apreciación.

Nueva convocatoria a gremios docentes

El referente gremial docente dice desconocer una nueva convocatoria del Gobierno a los sindicatos docentes para el tratamiento salarial. “El Gobierno no ha dicho que vaya a convocarnos, como para que tenga algo para decir y, lamentablemente la convocatoria a la última reunión solo sirvió para aumentar el presentismo, aumentan el ítem aula que no lo cobran todos los docentes, que es un pago extorsivo para que el docente que tiene que ir a trabajar de cualquier forma sino lo pierde, se sigue apostando a lo mismo al sueldo de mala calidad y a su vez, a obligar al trabajador por uno pesos más, a ir en las condiciones en que esté, enfermo y para poder cobrar esos pocos pesos”, dice en forma terminante.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas