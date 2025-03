Federación Sitech toma posición ante la postura adoptada por la ministra Naidenoff en las elecciones para representantes docentes en la integración de las juntas de clasificación.

Federación Sitech intima a la ministra Naidenoff a que "dé continuidad de forma inmediata al proceso eleccionario de la Junta de Clasificación de Primaria –Resistencia- teniendo en cuenta que la junta designada a dedo (ad-hoc) carece de legalidad y legitimidad por lo que está en duda la validez de todos los actos administrativos que puedan surgir de los punteros políticos designados por la ministra”.

Recuerda que el cuestionamiento sobre la intervención a la Junta de Clasificación Primaria está en el temario de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, como así también la interpelación a la ministra de Educación por la resolución de manifiesta arbitrariedad e ilegalidad.

Subraya que “el 13 de noviembre del 2024 debían realizarse las elecciones docentes y aconteció un hecho similar a partir de una orden judicial por lo que se tuvo que modificar la fecha de elecciones para incorporar un candidato y el Ministerio corrió la fecha para el 28 de noviembre, esto es, dio un plazo de 14 días teniendo en cuenta que tenían que reimprimir boletas, cuestión ésta que en esta situación particular no está presente ya que no hay que modificar boletas, simplemente hay que poner fecha de elecciones”. Con esta situación, el sindicato docente considera que “todo el proceso ya está prácticamente culminado (padrones, mesas, urnas, autoridades de mesas, sedes, etc,)”.

Además, Federación Sitech marca que “solamente se vota para una sola Junta en relación a las elecciones pasadas que se votó para 7 (siete) juntas más las elecciones del Consejo de Educación, por lo que se reduce ampliamente el ámbito de votación en forma cualitativa en cuanto que las urnas no tienen que ir a localidades lejanas de la provincia”, de esto se desprende que la ministra no tiene justificación alguna para dilatar este proceso y dar posesión inmediata a los nuevos miembros que resulten electos, teniendo en cuenta las condiciones antes expresadas.



En este sentido, el sindicato que encabeza Eduardo Mijno plantea que “el primer acto administrativo del Ministerio de Educación deberá ser, dejar sin efecto la Resolución 1138/25 que establece un mandato de una junta trucha hasta el 31 de diciembre; reponer a los miembros que gozan de legitimidad de origen (elegidos por la docencia y no por el dedo de la ministra) y dar continuidad al proceso eleccionario para que de manera inmediata asuman los nuevos miembros electos de la Junta de Clasificación de nivel Primario con sede en Resistencia”.