El SEJCh resalta la labor de mujeres sindicalistas chaqueñas

El Partido Justicialista realiza un reconocimiento a mujeres del ámbito del gremialismo y el sindicalisno chaqueño en el salón de actos partidario.

Referentes gremiales destacados se dan cita al reconocimiento a las mujeres destacadas. Los distintos sindicatos del ámbito estatal están representados en los reconocimientos.

En este ámbito, la referente gremialismo judicial, Graciela Aranda, en diálogo con Chaco On Line, explica la participación del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco. “Todo tipo de homenaje a las trabajadoras y a los trabajadores en general, en este caso en particular por el Día de la Mujer, de las trabajadoras realmente es bienvenido, así que nosotros designamos a compañeras de la Comisión Directiva, a compañeras jubiladas y a compañeras delegadas. Teníamos cuatro lugares y la verdad es muy difícil elegir a veces, porque dentro del abanico que somos dentro de la Comisión Directiva, que somos delegadas de toda la provincia, en donde hay un cuerpo de delegados, con 50 delegados, donde más de la mitad son compañeras, son mujeres y realmente es difícil porque todas están comprometidas en este momento como sindicato y es muy importante destacar que muchas veces se desconoce la vida interna de un sindicato, donde justamente hay un compromiso fluido de parte de todas las autoridades, tanto de Comisión, pero fundamentalmente de los delegados que son el nexo entre el afiliado y la institución sindical donde tenemos 6 juzgados de Paz, jurisdicciones que corresponden al Departamento San Fernando, a Villa Ángela, Charata, Sáenz Peña, Castelli San Martín, Misión Nueva Pompeya, tenemos Multifueros en todos lados, entonces ese compromiso es amplio y es bueno, por eso hemos decidido participar, porque es bueno que se reconozca en todos los ámbitos y que las autoridades pongan en valor a los sindicalistas porque a veces pareciera que cortan el diálogo o más bien dejan como un vacío, entre el sindicalismo y las autoridades”, destaca la dirigente del SEJCh.

Más aún, considera válida esta ocasión para resaltar la tarea de las mujeres sindicalistas. “Muchas veces hacen de papá o de mamá, muchas veces abuelas que tienen que mantener a sus nietos, muchas veces en esta etapa muy difícil económicamente y, sin embargo están ahí siempre. Somos mujeres muchas veces, siempre las comprometidas, pero no me gusta dejar afuera a los hombres siempre decimos que trabajamos a la par, pero muchas veces es la mujer la que tiene el empuje, el coraje, la valentía de salir al frente”, revaloriza Aranda.

En la ocasión, el SEJCh tiene una particular participación. “Fue un excelente encuentro donde pudimos vernos, reunirnos y ver a las distintas mujeres de los gremios, tanto estatales como privados que pudimos encontrarlos en una tarde muy buena, muy linda, muy positiva y donde también creo que todas han expuesto que debemos redoblar ese compromiso, el esfuerzo por trabajar en unidad en solidaridad mucho más en esta etapa donde estamos siendo desgastadas de nuestros derechos, donde estamos siendo fundamentalmente quitados, arrebatados de los derechos conquistados y mucho más ante la crisis que la pasa muchas veces el más débil que es el trabajador a quien no se pone en valor, ni se quiere reconocer. Así que para nosotros fue un premio, un mimo a la actividad diaria y constante que se hace desde el sindicato, que tenemos que rendir cuenta cada vez más a nuestros afiliados, teniendo en cuenta que muchas veces tenemos que ser los psicólogos, porque la verdad que estar trabajando todo el día, cumpliendo con la labor, después la plata no alcanza, no sabés como llevás a los hijos a la escuela, no podes pagar la luz, el alquiler, no te alcanza las mercaderías, para los útiles, la vestimenta, eso lo vivimos nosotros, lo escuchamos, y ver cómo ayudamos y como contenemos a nuestros compañeros, por eso este reconocimiento es bienvenido”, destaca la referente judicial.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas