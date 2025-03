Dirigentes sindicales que integran las 62 Organizaciones Peronistas dan forma a un plenario en la sede partidaria de Mitre y Rivadavia. Allí votan los nombres de los candidatos a diputados provinciales y nacionales en representación de la entidad sindical.

Participan del plenario referentes de gremios que son parte de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas del Chaco, en el que votan las postulaciones a diputado titular y suplente provincial, diputado nacional titular y suplente y senador titular y suplente y para el cargo de la Defensoría del Pueblo del Chaco.

Los candidatos a diputados provinciales en representación del sindicalismo peronista: Ariel Ledesma (titular) - César Frugoni (suplente).

Los postulantes a diputados nacionales son: Nicolás Slimel (titular) y César Frugoni (suplente).

La representación del sindicalismo peronista al Senado corresponde para suplente, postulación que será para Carmen Moreno.

En tanto, Alicia Torres es la aspirante a la Defensoría del Pueblo del Chaco en representación de los gremios peronistas.

Durante la designación de las postulaciones, el secretario general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, Nicolás Slimel, señala que “lamentablemente desde diciembre del año pasado, somos una máquina de perder votaciones en contra de los derechos e intereses de los trabajadores, de la gente y el pueblo chaqueño”.



En esa misma línea, lamenta las consecuencias que tiene para la conformación del bloque Justicialista. “Hemos perdido la Presidencia de la Legislatura con votaciones importantísimas en la Cámara de Diputados así sucesivamente durante todo el año, que fue un castigo, una pelea del peronismo, porque la verdad yo no me enojo con el diputado radical que recibe la orden de lo que tiene que votar, yo me enojo con el compañero que fue elegido en la lista que nosotros acompañamos, que nos propusimos para ganar y que, lamentablemente en ese marco, parece que se olvidan, que no terminan configurando esa idea de unidad que nosotros venimos buscando”.

Así también, el legislador provincial plantea que “ahora se acerca el cierre de listas y espacios que muchas veces jugaron en contra ahora hablan de unidad y que en ese marco de la unidad”.

Con esa misma idea, Slimel expresa: “uno dice claramente unidad para amontonar, para que verdaderamente no podamos cumplir una idea , es decir que tengamos unidad de concepción para poder llevar unidad de acción, eso es lo que tenemos que discutir nosotros, y ahí empezó la discusión que a partir del 1 de marzo cambien algunas actitudes y la verdad en principio hemos visto que varios legisladores del peronismo que no terminaban de generar acompañamiento a algunas decisiones que era en beneficio de todos, estamos acatando y creo que hoy tenemos una gran responsabilidad como movimiento obrero, que es demostrar el camino, con luz , esperanza y unidad”, reflexiona.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas