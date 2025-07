Damián Kuris hace referencia a la suspensión de la cláusula gatillo, a pocos días de iniciar la segunda etapa del año educativo.

En diálogo con Chaco On Line, Damián Kuris, secretario general de Fesich Sitech Castelli al ser consultado por la suspensión de la cláusula gatillo señala expresa: “Sabíamos que el gobierno provincial no iba a cumplir con la Cláusula Gatillo y lo más lamentable de esta situación es ver la declaración de la ministra de Educación de pedir vocación, de pedir esto o aquello, pero en gasto publicitario se quemaron según el ministro Abraham dice que la Cláusula Gatillo representa 4.500 millones y se gastaron más de 8 mil millones de publicidad entonces se quemaron o se esfumaron dos Cláusulas Gatillos de acuerdo a la misma declaración del ministro”.

Concursos docentes

En relación a que el gobierno pretende mostrar como un logro a los concursos docentes, Kuris dice a Chaco On Line que “lo tenían que hacer, no podían esconder más la situación, eso no es ningún gasto, incluso es recuperación de plata que el docente que ingresa se le descuenta por seis meses por ingreso, un equivalente al 50 por ciento del sueldo".



Cuestiona severamente a la ministra Naidenoff, al señalar que “esta ministra tiene una caradurez, una desfachatez, también dijo hoy y en otro medio que la familia de ella no vive del Estado, cuando nosotros hemos publicado a través de nuestras redes que toda su familia vive del Estado y del Estado chaqueño que nos cuesta 30 millones de pesos o sea es una bofetada y lo más preocupante es que yo veo que el anuncio de la ministra, palabras textuales de la ministra que dice ante la consulta de un periodista de Resistencia dijo “el pueblo se va a sorprender mucho con los gastos que mostraremos, muchas escuelas se van a cerrar , quiere decir que lo que nosotros venimos anticipando que en la agenda del gobierno cuando el otro día quería jubilar compulsivamente a un montón de docentes es porque pretende cerrar 3 mil cargos y 10 mil horas cátedras y hoy la ministra lo dejó entrever en una entrevista donde dice “el pueblos se va a sorprender mucho con los gastos que vamos a mostrar “, mientras en todo el mundo se están abriendo escuelas, nos encontramos por la mañana que quiere aplicar el programa Alfa y a la tarde te dice que quiere poner una ley para prohibir los celulares en las escuelas, cuando en muchos lugares no hay internet y los docentes utilizan los celulares para cargar los datos de los alumnos para el Ministerio de Educación y después te sale que quiere jugar al elástico, a la rayuela, en realidad la ministra está atrasada en montón de cuestiones. Es una incompetente, una incapaz, porque eso es lo que está haciendo con el Ministerio solamente es ministra porque es esposa de Roy Nikisch”, remata.

Al consultarlo por las afirmaciones de Naidenoff, quien asegura que los docentes recibieron incrementos de más del 200% de incremento durante la gestión Zdero, provoca la reacción de Kuris:

“Tiene una caradurez total; en noviembre del 2023 un docente ganaba el 70 por ciento de la canasta básica, hoy de acuerdo a los últimos índices que tenemos un docente que recién se inicia está en los 600 mil pesos y la Canasta Básica está en un 1.250.000 pesos, que depende, ya que unos dicen 1.000.000 de pesos, hoy representa el 48 por ciento, hoy los docentes estamos en la misma situación de Peppo, con Peppo llegamos al 45 por ciento de la Canasta Básica, hoy con el gobierno de Leandro Zdero la Canasta representa el 48 por ciento, quiere decir que hemos perdido un 22 por ciento, porque como dicen que los sueldos superaron cuando te aumentaron la luz 300 por ciento, te aumentaron el agua el 300 por ciento, todos los meses aumenta el combustible, el kilo de asado valía 4 mil pesos en el 2023, hoy vale 12 mil pesos, un litro de lecha valía entre 400 y 500 pesos, hoy vale entre 1.600 y 2000 pesos, depende de las marcas y las ofertas, todo se duplicó o triplicó, no solamente tenés la pérdida del salario real de la Canasta Familiar, sino tenés una pérdida por lo que tenés que pagar de servicios, hoy por la usura del Nuevo Banco del Chaco y más del 90 por ciento de los docentes están endeudados, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las grandes consultoras”.

Medidas

Ante la consulta de Chaco On Line por las medidas que van adoptar, Kuris deja en claro que “el paro no es la única solución desde que entró este gobierno está vedado. Antes Zdero iba a la Justicia y reclamaba porque no se cumplía la Cláusula Gatillo, por qué se le descontaban a los docentes y este gobierno nos descontó 13 días de paros, entonces mañana estamos convocando en distintos lugares de la provincia asamblea con los docentes y van a determinar el plan de acción, el plan de lucha este problema no se va a solucionar sino que es para rato y que se va agravar el inicio de clases del 2026, entonces hay que trabajar con inteligencia, porque el gobierno quiere que nosotros hagamos paro para que nos descuenten y después el docente termina enojándose con los dirigentes sindicales, entonces tenemos que trabajar, porque si se hace el paro tiene que ser contundente y tiene que acompañar más del 80 por ciento de la docencia y sino tenemos que ir buscando otras alternativas para visibilizar el conflicto, por eso queremos escuchar a los colegas”, explica el dirigente docente. En tal sentido, anticipa que “este miércoles a las 19 horas tenemos asamblea en Castelli y a las 18.30 horas se reúnen en Quitilipi y el viernes se reúnen en La Leonesa, Machagai, Presidencia de la Plaza, Villa Ángela, se están haciendo asambleas en todos lados y vamos a ver qué opina la docencia, más allá de que se pueda hacer una medida, el conflicto va a ser en el tiempo”, anticipa Kuris.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas