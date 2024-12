Naidenoff valora respaldo del Consejo de Educación

El Consejo de Educación del Chaco finaliza el año, con un balance positivo por lo actuado, en la última sesión del año del organismo provincial.

La ministra de Educación del Chaco, Sofía Naidenoff, encabeza la última sesión del año del Consejo de Educación de la Provincia, en el salón “Eugenio Salom” de la cartera educativa.

En la sesión del Consejo provincial, la ministra Naidenoff hace una valoración de lo actuado durante el año por este cuerpo colegiado. “Este equipo está haciendo bien las cosas, y lleva adelante un trabajo serio”, asegura.

Remarca como eje de la política educativa: “el aula, que los chicos aprendan, la alfabetización y lograr que dejemos de decir no comprenden lo que leen”. En este marco, resalta la tarea de seguimiento y acompañamiento iniciado por el Consejo de Educación en las escuelas públicas de gestión social, de acuerdo a la norma y la reglamentación recientemente aprobada por la Legislatura chaqueña.

Además, la titular de la cartera educativa agradece el acompañamiento de los miembros del Consejo a la realización de las elecciones de los representantes de los docentes y no docentes. “Es un paradigma para romper, hay cosas que todavía no se entienden, que las elecciones son las elecciones; y los mandatos forman parte de la elección del docente, no es una prórroga concedida por el que está de turno, así no debe ser”, señala la ministra.

También menciona la labor iniciada en relación a las licencias de los docentes, adelantando que se va a presentar un informe a fin de año.

Participan de la sesión, el presidente del Consejo de Educación, Omar Maggio, los demás miembros oficiales, así como los vocales representantes de los docentes, de los no docentes, de los estudiantes y de los padres.

Además, acompañan la sesión ordinaria Nº 10 del Consejo de Educación, las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk, y de Descentralización Educativa, Marta Fassano.

En tanto, Omar Maggio, presidente del Consejo de Educación, valora y agradece la presencia de la ministra Naidenoff en la última sesión ordinaria del año, recordando la presencia de la funcionaria provincial en la primera de este 2.024. “En el transcurso de este tiempo, que asumimos nuestra gestión en mayo, tuvimos 10 sesiones, más que importante si comparamos con otros años calendarios; y trabajamos en un ambiente de absoluta cordialidad con todos los miembros del Consejo, con las novedades de que, para el año próximo, ya van a asumir los nuevos miembros electos a través de las elecciones”.

Resalta además que: “Hemos discutido todos los proyectos que se han presentado en las distintas comisiones que integran los distintos miembros. Hemos arribado a acuerdos importantes y, sobre todo, tenemos una excelente y directa relación con la ministra”, señala Maggio.

También participan de la última sesión ordinaria los miembros oficiales: Aracelly Isabel Ebel, Mariana Cristina Benítez, Milagros Agustina Ortega Nuñez, Graciela Ester Judkevich y Claudia Patricia Giffi.

Los miembros electos son: Alejandra Clara Ditz, José Oscar Budimir, Félix Deniz, Esteban Walter Jara y Mauro Javier Martínez.

Los miembros que renunciaron por cuestiones personales son: Aurelia Eladia Beatriz Montenegro y Alcides Juan Manuel Gómez.

Los miembros que se incorporarán el año que viene son: Cesar Fabricio Pavón Lazovich y Horacio Alfredo López Galván.

De los integrantes del cuerpo son miembros electos salientes: Esteban Walter Jara, Mauro Javier Martínez, Diego Alejandro Ereño y Félix Deniz.