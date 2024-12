Mujeres solidarias peronistas finalizan el año entregando pan dulces a niños de diversos merenderos Resistencia. Gracias a la solidaridad de muchos vecinos que asisten al festival musical solidario realizado a principio de diciembre, ha sido posible recaudar los montos para adquirir cerca de mil pan dulces, entregados en los últimos días, en distintos puntos de la capital chaqueña. “Nosotros somos el puente entre la gente solidaria que nos acompaña y los que más necesitan, por lo que todo lo que recibimos en el festival musical fue entregado en los barrios”, apunta la ex diputada provincial Élida Cuesta.

La ex legisladora asegura además que se ha cumplido con la promesa de repartir todos los pan dulces recaudados en el evento musical, reiterando su agradecimiento a todos los que colaboran con esta iniciativa. “En estas fiestas de fin de año dejamos un mensaje de esperanza y mucha fe, por lo que pido a Dios por la protección de todas nuestras mesas y sobre todo en las de todos los chaqueños, especialmente en las de los niños de Resistencia”, acota.





Solidaridad y asistencia durante todo el año

Durante este año que termina, tanto la fundación Muchas -presidida por Cuesta-, como el grupo de mujeres solidarias peronistas brindan asistencia a más de 50 merenderos y comedores sociales del área metropolitana del Gran Resistencia. Tras la colaboración de vecinos y empresarios solidarios reciben gran cantidad de útiles escolares, cajas de leche en polvo y alimentos no perecederos, entregados en más de 50 merenderos y comedores que no reciben asistencia gubernamental. “Muchas gracias a todos los que colaboraron, a todos los que hicieron posible que las personas que más necesitan reciban este granito de arena en esta época tan difícil”, expresa la ex diputada provincial.

En el cierre, Cuesta hace un especial punto de referencia a los que niños que menos tienen y están atravesando un momento difícil. “Muchos chaqueños y resistencianos la están pasando muy mal, por lo que debemos tener siempre un mensaje de esperanza y de fe para 2.025”, concluye.