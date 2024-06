Jornada recreativa para personas con autismo en el Parque de la Democracia

El Parque de la Democracia es sede de un encuentro deportivo y familiar organizado por la institución Equilibratea y el gobierno de Resistencia.

En la ocasión, decenas de niños y jóvenes con trastornos del espectro autista disfrutan de un espacio con condiciones adaptadas a sus necesidades en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

Si bien este evento, pendiente desde abril por cuestiones climáticas, momento en que se planificara como parte del Mes del Autismo; finalmente se desarrolla este viernes con una importante convocatoria.



Así lo explica el profesor Nicolás Zapata, coordinador Equilibratea: “La idea era hacer una actividad de concientización en el Mes del Autismo, a través del deporte, de la actividad física y de lo que habitualmente hacemos con Equilibratea, donde buscamos realizar inclusión activa desde actividades integradoras como la natación y la psicomotricidad”. “Gracias al profe Maffei, a la Subsecretaría de Deportes y al concejal Aradas que nos dieron una mano con la organización; sin esa colaboración no lo hubiésemos podido llevar a cabo una actividad con tantos chicos”, remarca.

La organización incluye la invitación de otras instituciones dedicadas a la atención y desarrollo de personas con TEA; logrando la participación de Crecer Con Todos, IAD, Girasoles, Casa Grande, entre otras. “Nuestra intención es que se pueda lograr una hora en que los chicos con autismo puedan venir con sus familias y convivir con las demás personas; para ello necesitamos que la música esté un poco baja, que haya un cuidado con los animales porque algunos chicos tienen miedo a las mascotas, cuidar que no haya motos haciendo mucho ruido”, comenta el profesor Zapata; reafirmando que se apunta “a instaurar una hora azul como tienen muchos lugares y nada mejor que el Parque de la Democracia porque muchas familias quieren poder disfrutar de este espacio”.

En ese mismo sentido, Fabián Maffei, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Resistencia, indica que la idea es realizar este tipo de actividades “con una planificación anual, a partir de la cual nosotros podamos tener esta política deportiva de inclusión con todas estas instituciones”.

“Apuntamos a que se sigan sumando para coordinar actividades futuras, con una propuesta de trabajarlo todos los viernes en este horario -siesta, tarde- con el fin de que todos estos chicos puedan compartir con la sociedad misma este tipo de espacios”, explica.

Palabra de madre

Natalia Piovano es madre de un niño de 12 años que convive con un retraso madurativo aún no completamente diagnosticado y no duda en dar testimonio sobre lo que significa la generación de este tipo de estímulos para personas con TEA y sus familias: “A mi hijo en particular le encantaría poder tener su espacio y venir una vez a la semana; él tiene 12 años, empezó el año pasado con Equilibratea y ahora se lo ve mucho más entusiasmado, equilibrado, le gusta compartir con sus compañeros, antes sólo estaba en casa conmigo”.