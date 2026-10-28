Juicio por violencia institucional en Fontana: revelan crudos testimonios sobre el impacto psicológico y físico en las víctimas qom

SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA



Revelación profesional: Una especialista expone ante el tribunal el severo estado de vulnerabilidad, desmayos y lesiones de las víctimas.

Tensión en la sala: La querella denuncia hostigamiento hacia la testigo tras duros cuestionamientos de la defensa técnica.

Inconsistencias policiales: Testigos vinculados a las actas del procedimiento policial incurren en contradicciones durante la audiencia.

Continuidad del debate: El juicio oral contra diez efectivos entra en una etapa crucial con múltiples audiencias fijadas hasta diciembre.



RESISTENCIA (Octubre de 2026).- El debate oral y público por los graves hechos de violencia institucional en Fontana cometidos en mayo de 2020 contra integrantes de la comunidad qom cobra un dramatismo desgarrador en los tribunales de Resistencia. Durante una nueva jornada del juicio que se tramita ante la Cámara Segunda en lo Criminal, una profesional de la psicología expone con precisión clínica los devastadores padecimientos físicos y emocionales observados en las víctimas inmediatamente después del procedimiento policial. En un clima atravesado por acusaciones cruzadas, la querella del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco exige velar por el respeto a las víctimas y testigos.

En su declaración, la especialista Ana Clara Gómez Fogar detalla cómo las jóvenes víctimas presentan severas contracciones de dolor, movilidad reducida, cuadros de palidez extrema y episodios de desmayo. El testimonio ratifica la gravedad de los tratos crueles e inhumanos infligidos, incluyendo agresiones de carácter sexual, tirones de cabello y amedrentamientos extremos. Frente a los cuestionamientos de la defensa respecto al mutismo de una de las jóvenes, la profesional enfatiza que la imposibilidad de expresarse verbalmente no representa una ausencia de comunicación, sino un padecimiento subjetivo profundo que requiere acompañamiento psicojurídico especializado.

La jornada procesal está marcada además por momentos de extrema tensión cuando las defensas intentan desacreditar el rol y la habilitación de la testigo, lo que motiva una firme advertencia de la jueza Dolly Fernández para que se formulen preguntas directas y no alegatos extemporáneos. A este escenario se suma la declaración de Hugo Alberto Acosta, firmante de las actuaciones policiales en 2020, cuyo relato incurre en marcadas inconsistencias respecto de las actas oficiales del operativo realizado en el barrio Banderas Argentinas.

Este histórico juicio investiga la irrupción sin orden judicial a una vivienda familiar e imputa a diez efectivos policiales por vejaciones, torturas y severas violaciones a los derechos humanos en la provincia del Chaco. Con un cronograma que se extiende durante noviembre y diciembre, la causa busca sentar un precedente fundamental en materia de sanción a la violencia estatal, la protección de pueblos originarios y las garantías procesales.

INFOGRAFÍA Y DATOS CLAVE DEL PROCESO



Cronología del Juicio y Próximas Audiencias

[ May 2020 ] --> Irrupción policial en B. Banderas Argentinas (Fontana)

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[ Abr 2022 ] --> Elevação de la causa a juicio oral

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[ Oct 2026 ] --> Inicio formal del debate en la Cámara Segunda en lo Criminal

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[ Nov - Dic ] --> Ciclo de audiencias definitorias (3, 12, 17, 30 Nov / 1, 3 Dic)



Resumen de la Causa Judicial



Eje del Proceso Detalle de la Causa

Tribunal Interviniente Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia

Querellante Principal Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco

Imputados 10 efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana

Víctimas Integrantes de dos familias de la comunidad Qom

Delitos Investigados Violencia institucional, allanamiento ilegal, vejaciones y agresiones físicas/sexuales