Estatales y jubilados provinciales perciben un refuerzo económico de hasta $100.000 el 21 de diciembre

SÍNTESIS DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Acreditación confirmada: El cobro se liquida de manera automática el próximo lunes 21 de diciembre de 2026 .

Montos por sector: $100.000 para trabajadores activos y $80.000 para jubilados y pensionados provinciales.

Modalidad del pago: La asignación reviste carácter no remunerativo y no bonificable, garantizando la disponibilidad total del dinero sin deducciones.

Casa de Gobierno del Chaco

RESISTENCIA (Octubre de 2026).- El colectivo de los trabajadores estatales provinciales recibe una inyección de liquidez clave para enfrentar los gastos del cierre de año. Tras una prolongada expectativa en los distintos sectores del empleo público, el universo laboral provincial garantiza un respiro financiero de cara al período festivo.

Los empleados activos de la administración cobran un monto fijo de $100.000, mientras que los jubilados y pensionados provinciales perciben la suma de $80.000. Ambas asignaciones revisten carácter de pago no remunerativo y no bonificable, por lo que entran de manera íntegra al bolsillo de cada beneficiario.

La transacción impacta de manera automática en las cuentas de sueldo del Nuevo Banco del Chaco S.A. el próximo lunes 21 de diciembre de 2026. Esta fecha permite a las familias planificar las compras navideñas y cancelar compromisos financieros acumulados durante los últimos meses.

Con este ingreso extraordinario, las familias de los agentes públicos afrontan el cierre de año con mayor estabilidad económica. Las comisiones internas de los trabajadores mantienen de todos modos las demandas de reajustes permanentes para el próximo ciclo.