El historiador Juan José Schmidt presenta su obra "De un fortín a una villa", sobre los orígenes de Villa Río Bermejito

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Presentación oficial: El historiador Juan José Schmidt expone su libro "De un fortín a una villa" en el SUM del Colegio Secundario N° 181 "Gral. Enrique Mosconi".

Recorrido temporal: La investigación abarca desde la época de los fortines previos a 1900, pasa por la fundación oficial del 8 de mayo de 1957 y llega hasta la jerarquización municipal en 1992.

Identidad cultural: El trabajo analiza la mixtura entre la cultura ingresada desde Salta y las comunidades originarias que habitan la zona urbana.

Difusión educativa: El autor entrega de manera gratuita un resumen de sesenta páginas destinado a bibliotecas y escuelas locales para fomentar el conocimiento histórico.

Gestión independiente: El proyecto se ejecuta íntegramente de forma particular y autodidacta por el historiador, sin recibir asistencia económica estatal.



El historiador autodidacta Juan José Schmidt presenta oficialmente su nuevo libro titulado "De un fortín a una villa", una exhaustiva investigación que reconstruye la génesis de Villa Río Bermejito. El evento cultural se desarrolla en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Colegio Secundario N° 181 "General Enrique Mosconi", con la participación activa de docentes, bibliotecarios y estudiantes de la comunidad.

La obra literaria e histórica abarca un riguroso análisis documental que se remonta a los años previos a 1900, época de fortines, y recorre los hitos fundacionales desde 1907. El documento detalla el proceso de creación oficial concretado el 8 de mayo de 1957, su posterior etapa como Delegación Municipal y la consolidación institucional como municipio de tercera categoría en 1992.

Durante la exposición, que se extiende por casi dos horas, el investigador detalla los principales puntos de contacto cultural de esta región turística, destacando la confluencia entre la cultura migrante proveniente de Salta y la impronta de las comunidades originarias que conviven en el tejido urbano actual. Asimismo, resalta la figura del doctor José Bergallo como el gran precursor de la fundación del pueblo.

El material original, que supera las doscientas páginas, se sintetiza en un volumen accesible de sesenta páginas que el autor financia y edita de manera totalmente independiente. Como parte de su compromiso con la educación y la cultura local, Schmidt entrega ejemplares impresos de forma gratuita a las escuelas y bibliotecas de la zona, además de enviar copias formales a las autoridades comunales.