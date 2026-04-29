Cine Naé: Audiovisual + bandas sonoras, en el Cecual

Este sábado 2 de mayo, de 20.00 a 23.00, el Centro Cultural Alternativo (Santa María de Oro 471) vivirá una nueva edición de Cine Naé, propuesta que fusiona la cinematografía regional con bandas sonoras ejecutadas en vivo.

El evento es organizado por la productora Chedé y cuenta con el acompañamiento del Instituto de Cultura a través de la Ley de Mecenazgo. Las entradas costarán $5.000 y se adquieren en puerta.

Bajo la temática “Natura”, esta edición propone un recorrido audiovisual por paisajes y relatos del monte y la tierra.

La actividad central consiste en la proyección de una pieza única, curada por Josefina Lens, que amalgama cinco producciones locales: Al Impenetrable (Sonia Bertotti), Había una vez un monte (Arturo Fabiani y Ale Muñoz), La Nena (Naty Díaz, Eduardo Schanton y Josefina Lens), Nawe Epac (Adriana Rojas y Josefina Lens) y La tierra que emerge (Lens y Schanton).

Esta experiencia visual será intervenida sonoramente con música original en vivo compuesta por Facundo Orrego (Negroovs). La velada contará además con una "previa universitaria" de cortos a cargo del equipo de Gueplay y un cierre musical con un set propio de Orrego.

Programa

El evento comenzará a las 20.00 con la apertura de puerta, barra habilitada y pororó gratuito durante toda la noche.

A las 20.45 iniciarán los cortos universitarios, dando paso a las 21.25 a la proyección central “Natura”. El cierre musical está previsto para las 22.15.