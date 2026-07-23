El auge digital en la adolescencia altera la salud mental y erosiona las habilidades sociales básicas

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Déficit de habilidades: Muchos adolescentes presentan dificultades para realizar tareas sociales básicas, como sostener la mirada o mantener la atención, debido a la hiperexposición digital.

Estadísticas alarmantes: El informe «Kids Online Argentina 2025» revela que casi la mitad (46%) de los jóvenes entre 9 y 17 años sufre problemas derivados del uso de internet y dispositivos.

Mecanismo de adicción: Las redes sociales operan mediante ciclos de dopamina, lo que refuerza una falsa identidad y reduce la empatía al eliminar las consecuencias visibles de la agresividad.

Estrategia familiar: Se desaconseja el retiro abrupto de dispositivos; se sugiere, en cambio, la comunicación abierta y el establecimiento de horarios de uso.

Señales de alerta: Los padres deben prestar atención a cambios de conducta, rechazo escolar, síntomas físicos (taquicardia, ataques de pánico) y alteraciones en los hábitos de sueño y alimentación.

LA PLATA (Julio de 2026).- La creciente exposición al mundo digital durante la adolescencia genera profundas alteraciones en la salud mental y en el desarrollo de habilidades sociales básicas. Así lo alerta el psicólogo Alexis Alderete, especialista en Trastornos de Ansiedad, quien sostiene que muchos jóvenes no logran adquirir competencias humanas fundamentales, como mirar a los ojos o mantener la atención. Según el experto, situaciones cotidianas —como realizar una compra fuera de una aplicación— desencadenan niveles críticos de ansiedad.

El informe «Kids Online Argentina 2025», elaborado por UNICEF y UNESCO, respalda esta preocupación al señalar que el 46% de los niños y adolescentes de entre 9 y 17 años experimenta problemas vinculados al uso de internet, celulares o videojuegos. Alderete explica que el cerebro humano no está preparado evolutivamente para procesar el torrente de información que impone la virtualidad. En este sentido, afirma que el verdadero problema no reside en el tiempo de conexión, sino en la interferencia que esta genera en la vida diaria: dificultades para estudiar, para relacionarse y una creciente exposición al acoso digital.

El especialista cuestiona las medidas reactivas de muchas familias, como el retiro inmediato del dispositivo, práctica que suele derivar en explosiones emocionales e, incluso, episodios de violencia contra los padres. En su lugar, recomienda establecer una comunicación clara sobre el uso responsable y pautar horarios, con el fin de evitar que el vínculo con la tecnología derive en adicciones, insomnio o bajo rendimiento escolar.

El mecanismo de la dopamina y la falta de empatía

Alderete profundiza en el mecanismo de dependencia que generan las redes sociales: cada interacción positiva —un «me gusta», un comentario o un reposteo— libera dopamina en el cerebro, creando una falsa sensación de identidad y valor personal. Al mismo tiempo, el anonimato y la ausencia de consecuencias visibles favorecen la escalada de agresividad y los discursos de odio. El agresor, al no percibir el daño inmediato en la víctima, anula los frenos naturales de la empatía.

Finalmente, el psicólogo enumera las señales de alarma que las familias deben observar: cambios bruscos en la conducta, rechazo a la escuela, síntomas físicos como taquicardia o ataques de pánico, abandono de hobbies y alteraciones en el sueño o la alimentación. Ante este panorama, Alderete proyecta un escenario crítico hacia 2030, momento en el que los trastornos de salud mental podrían convertirse en la principal enfermedad de una sociedad cada vez más interconectada digitalmente, pero desconectada en el plano emocional y humano.

Fuente: InfoGEI